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Política em SP

Após desentendimento com presidente da Alesp, Doria adia reunião com deputados

O governador João Doria (PSDB) resolveu cancelar a reunião mensal que mantém com deputados da Assembleia Legislativa marcada para esta quinta-feira (3)

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 16:41
O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador João Doria (PSDB) resolveu cancelar a reunião mensal que mantém com deputados da Assembleia Legislativa marcada para esta quinta-feira (3). Segundo líderes da Casa, a reunião foi remarcada para a semana que vem.
O adiamento ocorre após o jornal Folha de S.Paulo adiantar que o presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB), aliado de Doria, não iria comparecer à reunião para marcar seu descontentamento com o governador a respeito da condução do projeto de reforma administrativa que tramita na Casa.
O entorno do governador minimizou o embate e afirmou que a reunião foi adiada em comum acordo entre Doria e Macris, uma vez que o deputado não poderia participar por questão de agenda. ?
Doria faz reuniões mensais com os deputados desde que assumiu o governo do estado, e Macris nunca deixou de participar. Esse é o primeiro atrito público entre os chefes de Poderes em São Paulo.

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"Foi uma questão de agenda. Há um exagero nisso. Macris não está insatisfeito com o governador, não existe isso", afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, braço direito de Doria.
A Assembleia já havia distribuído aos deputados as senhas da reunião, que vem sendo feita virtualmente, quando houve o aviso do cancelamento.
Mesmo entre deputados aliados de Doria, a avaliação é que o projeto de reforma administrativa provoca contrariedade e não passa se for votado da forma que está. Com o propósito de amenizar o déficit de R$ 10,4 bilhões devido à pandemia, a proposta prevê extinção de estatais, como Furp, Itesp e Oncocentro, concessão de parques, uso de verbas da Fapesp e das universidades, além de mudanças em cobranças de tributos.

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