Após desentendimento com presidente da Alesp, Doria adia reunião com deputados

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) resolveu cancelar a reunião mensal que mantém com deputados da Assembleia Legislativa marcada para esta quinta-feira (3). Segundo líderes da Casa, a reunião foi remarcada para a semana que vem.

O adiamento ocorre após o jornal Folha de S.Paulo adiantar que o presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB), aliado de Doria, não iria comparecer à reunião para marcar seu descontentamento com o governador a respeito da condução do projeto de reforma administrativa que tramita na Casa.

O entorno do governador minimizou o embate e afirmou que a reunião foi adiada em comum acordo entre Doria e Macris, uma vez que o deputado não poderia participar por questão de agenda. ?

Doria faz reuniões mensais com os deputados desde que assumiu o governo do estado, e Macris nunca deixou de participar. Esse é o primeiro atrito público entre os chefes de Poderes em São Paulo.

"Foi uma questão de agenda. Há um exagero nisso. Macris não está insatisfeito com o governador, não existe isso", afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, braço direito de Doria.

A Assembleia já havia distribuído aos deputados as senhas da reunião, que vem sendo feita virtualmente, quando houve o aviso do cancelamento.