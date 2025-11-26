Trama golpista

Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

Audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus estão presos e presididas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:20

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais cinco condenados do Núcleo 1 da trama golpista passaram nesta quarta-feira (26) por uma audiência de custódia no Supremo Tribunal Federal (STF) e tiveram as prisões mantidas.

As audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus estão presos e presididas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O procedimento foi feito por determinação do ministro para cumprir formalidades legais.

Jair Bolsonaro está cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

Na terça-feira (25), Moraes rejeitou os últimos recursos dos acusados contra as condenações e determinou a execução das penas.

As atas das audiências ainda não foram divulgadas pelo STF.

Confira as penas e o local de prisão dos condenados:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

– ex-presidente da República Pena: 27 anos e três meses;

27 anos e três meses; Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.



Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022

- ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022 Pena: 26 anos;

26 anos; Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.



Almir Garnier - ex-comandante da Marinha

- ex-comandante da Marinha Pena: 24 anos;

24 anos; Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.



Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal

- ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal Pena: 24 anos;

24 anos; Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.



Augusto Heleno - general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

- general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Pena: 21 anos;

21 anos; Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.



Paulo Sérgio Nogueira - general e ex-ministro da Defesa

- general e ex-ministro da Defesa Pena: 19 anos;

19 anos; Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.



Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

- ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Pena: 16 anos, um mês e 15 dias.

16 anos, um mês e 15 dias. Está foragido em Miami, nos Estados Unidos. O mandado de prisão será incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta