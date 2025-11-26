Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:20
BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais cinco condenados do Núcleo 1 da trama golpista passaram nesta quarta-feira (26) por uma audiência de custódia no Supremo Tribunal Federal (STF) e tiveram as prisões mantidas.
As audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus estão presos e presididas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O procedimento foi feito por determinação do ministro para cumprir formalidades legais.
Na terça-feira (25), Moraes rejeitou os últimos recursos dos acusados contra as condenações e determinou a execução das penas.
As atas das audiências ainda não foram divulgadas pelo STF.
Confira as penas e o local de prisão dos condenados:
