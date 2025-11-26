Home
Após audiência de custódia, STF mantém prisões de Bolsonaro e mais 5

André Richter

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:20

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais cinco condenados do Núcleo 1 da trama golpista passaram nesta quarta-feira (26) por uma audiência de custódia no Supremo Tribunal Federal (STF) e tiveram as prisões mantidas.

As audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus estão presos e presididas por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O procedimento foi feito por determinação do ministro para cumprir formalidades legais. 

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro está cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

Na terça-feira (25), Moraes rejeitou os últimos recursos dos acusados contra as condenações e determinou a execução das penas.

As atas das audiências ainda não foram divulgadas pelo STF. 

Confira as penas e o local de prisão dos condenados: 

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República
  • Pena: 27 anos e três meses;
  • Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022
  • Pena: 26 anos;
  • Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha
  • Pena: 24 anos;
  • Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal
  • Pena: 24 anos;
  • Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

  • Augusto Heleno - general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)
  • Pena: 21 anos;
  • Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

  • Paulo Sérgio Nogueira - general e ex-ministro da Defesa
  • Pena: 19 anos;
  • Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
  • Pena: 16 anos, um mês e 15 dias. 
  • Está foragido em Miami, nos Estados Unidos. O mandado de prisão será incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP). 

