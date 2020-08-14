Após anunciar reserva em praia por aplicativo, Crivella reavalia ideia

Praias do Rio de Janeiro podem ser interditadas durante pandemia do coronavírus Crédito: Divulgação

Em nota, a prefeitura informou que Crivella tem ouvido observações e críticas sobre o assunto e que o melhor encaminhamento está sendo estudado internamente. A prefeitura não descarta a realização de uma consulta popular, que ainda não está definida.

Na segunda-feira (10), Crivella anunciou que a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, seria a primeira a testar o aplicativo de marcação de lugar na areia, com o objetivo de garantir o distanciamento e evitar aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus.

A data para a implementação da proposta, porém, não chegou a ser divulgada.

"A preocupação do prefeito é buscar a melhor forma de evitar aglomerações e, por mais que a fiscalização entre em campo, a prefeitura não tem condições de fiscalizar todas as praias", diz trecho da nota do governo.

A ideia da prefeitura carioca gerou críticas de especialistas. Segundo o biomédico virologista do IBMR (Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação), Raphael Rangel, em um grupo de pessoas assintomáticas, por mais que elas estejam distantes, o vírus pode ficar disperso naquela região da praia e, com isso, ocorrer a contaminação.

"A proposta é uma alternativa mediante a uma atitude irresponsável, de liberarem as praias neste momento. A praia é classicamente um lugar de aglomeração. Como você vai garantir que uma pessoa consiga utilizar máscara debaixo de um sol de 35º C a 40º C? A pessoa pode até mesmo passar mal por utilizar máscara em um calor desses", afirmou.

O anúncio de Copacabana como piloto da iniciativa foi feito por Crivella e o superintendente de educação e projetos da Vigilância Sanitária, Flávio Graça.