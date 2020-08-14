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Rio de Janeiro

Após anunciar reserva em praia por aplicativo, Crivella reavalia ideia

Em nota, a prefeitura informou que Crivella tem ouvido observações e críticas sobre o assunto e que o melhor encaminhamento está sendo estudado internamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 14:56

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 14:56

Praias do Rio de Janeiro podem ser interditadas durante pandemia do coronavírus
Praias do Rio de Janeiro podem ser interditadas durante pandemia do coronavírus Crédito: Divulgação
A proposta de demarcar a areia das praias do Rio, por meio de reserva de espaço em aplicativo, será reavaliada pela prefeitura. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) anunciou que a medida será reanalisada devido a "confusões e controvérsias" geradas pela ideia, cujo objetivo é evitar as aglomerações de banhistas.
Em nota, a prefeitura informou que Crivella tem ouvido observações e críticas sobre o assunto e que o melhor encaminhamento está sendo estudado internamente. A prefeitura não descarta a realização de uma consulta popular, que ainda não está definida.
Na segunda-feira (10), Crivella anunciou que a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, seria a primeira a testar o aplicativo de marcação de lugar na areia, com o objetivo de garantir o distanciamento e evitar aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus.
A data para a implementação da proposta, porém, não chegou a ser divulgada.
"A preocupação do prefeito é buscar a melhor forma de evitar aglomerações e, por mais que a fiscalização entre em campo, a prefeitura não tem condições de fiscalizar todas as praias", diz trecho da nota do governo.
A ideia da prefeitura carioca gerou críticas de especialistas. Segundo o biomédico virologista do IBMR (Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação), Raphael Rangel, em um grupo de pessoas assintomáticas, por mais que elas estejam distantes, o vírus pode ficar disperso naquela região da praia e, com isso, ocorrer a contaminação.
"A proposta é uma alternativa mediante a uma atitude irresponsável, de liberarem as praias neste momento. A praia é classicamente um lugar de aglomeração. Como você vai garantir que uma pessoa consiga utilizar máscara debaixo de um sol de 35º C a 40º C? A pessoa pode até mesmo passar mal por utilizar máscara em um calor desses", afirmou.
O anúncio de Copacabana como piloto da iniciativa foi feito por Crivella e o superintendente de educação e projetos da Vigilância Sanitária, Flávio Graça.
O projeto piloto começaria em dias de semana, quando há menor fluxo de pessoas, e previa marcações de quadrantes com fitas ao longo da praia, que poderiam ser ocupados por meio de agendamento, além de corredores, entre eles, para o acesso dos ambulantes.

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