Estado do Rio de Janeiro registra mais 104 mortes e 2.547 casos de Covid-19

O Estado do Rio de Janeiro registrou 104 mortes por covid-19 e 2.547 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira, 11 pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 14.212 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 182.563 casos. Mais 1.049 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 163.579 pacientes se curaram.