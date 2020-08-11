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Saúde

Estado do Rio de Janeiro registra mais 104 mortes e 2.547 casos de Covid-19

Mais 1.049 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 163.579 pacientes se curaram no estado

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:57
Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 104 mortes por covid-19 e 2.547 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira, 11 pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 14.212 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 182.563 casos. Mais 1.049 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 163.579 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.665), São Gonçalo (603), Duque de Caxias (593), Nova Iguaçu (458), São João de Meriti (336), Niterói (314), Campos dos Goytacazes (240), Belford Roxo (224), Itaboraí (178) e Magé (167).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (76.102), Niterói (9.599), São Gonçalo (9.380), Duque de Caxias (6.624), Macaé (6.244), Nova Iguaçu (4.489), Volta Redonda (4 163), Angra dos Reis (4.119), Belford Roxo (3.546) e Itaboraí (3 526).

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