Home
>
Brasil
>
Após 4 votos para equiparar homofobia a racismo, julgamento é suspenso

Após 4 votos para equiparar homofobia a racismo, julgamento é suspenso

Sessão desta quinta-feira, 21, se encerrou após o voto do ministro Luís Roberto Barroso, que acompanhou os relatores Celso de Mello e Edson Fachin