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Saúde

ANS suspende temporariamente a venda de 39 planos de saúde

Proibição da venda começa a valer a partir de 9 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 22:23

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 22:23

ANS suspende temporariamente a venda de 39 planos de saúde Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu temporariamente a venda de 39 planos de saúde de 12 operadoras, em todo o país, devido a reclamações feitas pelos consumidores no terceiro trimestre deste ano. Esses planos já atendem a 1,4 milhão de pessoas que não serão afetadas. A proibição da venda começa a valer a partir de 9 de dezembro.
A medida, divulgada nesta quinta-feira (5), faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento da agência, que acompanha o desempenho do setor.
Além das suspensões, a ANS informou também que liberou a comercialização de 11 planos de saúde de sete operadoras. Eles haviam sido impedidos de serem vendidos anteriormente, mas melhoraram os resultados e, com isso, poderão voltar a ser vendidos para novos clientes a partir da próxima segunda-feira (9), desde que não estejam com a comercialização interrompida por outros motivos.
Veja aqui a lista dos planos com a comercialização suspensa.

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