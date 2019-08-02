Dony de Nuccio fez contrato milionário com plano de saúde, diz site

Dony de Nuccio, que pediu demissão da Globo depois de ter vazado um trabalho feito ao banco Bradesco, também fez serviços para a Amil Assistência Médica, segundo informações do site Notícias da TV. O ex-apresentador do Jornal Hoje viola o código de ética da emissora, que não permite que seus funcionários atuem em outras posições que possam criar conflito de interesses.
Segundo o Notícias, Dony teria cobrado R$ 1,2 milhão pelos serviços de assessoria de imprensa prestados à empresa de saúde.
De acordo com a reportagem, o Notícias teve acesso a documentos que comprovam que Dony elaborava propostas de reportagens que poderiam virar notícia em vários veículos, especialmente na Globo".