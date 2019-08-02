Dony de Nuccio fez contrato milionário com plano de saúde, diz site

Segundo o Notícias, Dony teria cobrado R$ 1,2 milhão pelos serviços de assessoria de imprensa prestados à empresa de saúde.

De acordo com a reportagem, o Notícias teve acesso a documentos que comprovam que Dony elaborava propostas de reportagens que poderiam virar notícia em vários veículos, especialmente na Globo".