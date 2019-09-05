Plano de saúde nega internação de bebê e é condenado pela Justiça do ES

A decisão proferida pelo juiz da 4ª Vara Cível de Vitória, Maurício Rangel, considerou que, nos termos da sentença, "resta obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, independente do período de carência", determinando que uma criança com 46 dias de vida necessitava da internação clínica por correr risco de morte, tendo sido dever do plano cobrir a internação do bebê.