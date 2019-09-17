Home
Alexandre de Moraes homologa acordo que destina fundo da Lava Jato para educação e Amazônia

O acordo prevê que R$ 1,6 bilhão seja gasto com educação, sendo R$ 1 bilhão destinado ao Ministério da Educação para ações relacionadas à educação infantil