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Crise de segurança

Alckmin diz que intervenção no Rio foi medida extrema, mas necessária

Governador de São Paulo defende a criação de uma Agência Nacional de Inteligência para integrar órgãos de segurança do governo federal e dos Estados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 18:53

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 18:53

Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), considerou que a intervenção federal no Rio de Janeiro é uma medida extrema, porém necessária. "Não tenho detalhes dessa conversa, fiquei sabendo pela imprensa. Acho que foi uma medida extrema, mas como o governo do Rio está favorável, entendo que é uma medida necessária", disse o governador, nesta sexta-feira (16) em entrevista durante o início das obras de uma estação do sistema de monotrilho na zona sul de São Paulo.
Pré-candidato na disputa pelo Palácio do Planalto, Alckmin defendeu o enfrentamento coordenado entre governos federal, estaduais e municipais dos problemas da segurança pública, que, conforme lembrou, não são exclusividade do Rio de Janeiro. "Se pegar os homicídios de outras capitais do Brasil, a situação é ainda mais grave", afirmou ele.
Alckmin disse que o tráfico de drogas e de armas nas fronteiras, assim com a lavagem de dinheiro, são questões que precisam ser combatidas "rapidamente e duramente". Ele voltou a defender a criação de uma Agência Nacional de Inteligência para integrar órgãos de segurança do governo federal e dos Estados. Também manifestou apoio à criação do Ministério da Segurança Pública, proposta colocada por Alckmin e que agora em estudo pelo governo federal.

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