Home
>
Brasil
>
Acusado de abusos sexuais, João de Deus se entrega à polícia

Acusado de abusos sexuais, João de Deus se entrega à polícia

Com prisão decretada por suspeita de abuso sexual contra mais de 300 mulheres se apresentou ao delegado geral de Goiás na tarde deste domingo em Abadiânia