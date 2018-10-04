Acompanhe o debate CBN/GAZETA com candidatos ao governo do Estado

Os seis candidatos ao governo do Espírito Santo se enfrentaram na manhã desta quinta-feira (04) no último debate antes das eleições que acontecem no próximo domingo (07). O debate foi transmitido pela Rádio CBN e aqui no Gazeta Online. Internautas puderam acompanhar análises e entrevistas feitas ao vivo no Estúdio Digital. Também puderam interagir nas redes sociais usando a hashtag #debateCBNGazeta.

Os eleitores acompanharam as informações sobre a disputa ao Palácio Anchieta por meio do Estúdio Digital, montado dentro da redação multimídia de A Gazeta. O estúdio, uma novidade deste ano, foi comandado pelos jornalistas Vinícius Valfré e Letícia Gonçalves. Eles fizeram análises sobre a trajetória da campanha, da evolução dos candidatos nas pesquisas eleitorais e das citações nas redes sociais.

Participaram do debate: Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (Podemos), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Aridelmo Teixeira (PTB) e André Moreira (PSOL).

VEJA O MINUTO A MINUTO DO DEBATE

O DEBATE

O debate foi dividido em três blocos de perguntas e respostas, seguido de um bloco de considerações finais. Tanto no primeiro bloco quanto no terceiro houve enfrentamento direto entre os adversários, sendo que um mesmo candidato pode ser sabatinado por até dois concorrentes. Já no segundo bloco, eles responderam aos questionamentos do time de jornalistas de A Gazeta.

A editora-executiva e âncora da CBN Fernanda Queiroz conduziu o debate junto ao editor de Produção da redação multimídia Geraldo Nascimento.

"Nesta quinta-feira se encerra a propaganda eleitoral e, apesar de os candidatos fazerem corpo a corpo até as 22 horas de sábado, conforme prevê a legislação, a exposição em uma plataforma imensa que a rede Gazeta entrega, com internautas, ouvintes e assinantes do jornal assistindo à transmissão, é uma oportunidade única", afirmou.

"Nós esperamos que o eleitor possa tomar sua decisão a partir das propostas de futuro que os candidatos têm para o Estado", complementou Geraldo Nascimento.

OUTRAS INICIATIVAS

Para auxiliar os eleitores a escolherem seus candidatos no dia 7 de outubro, o Gazeta Online também desenvolveu outras iniciativas, através da página Eleições 2018, que fica dentro do portal. Nela, o internauta encontrará diferentes informações, tais como:

- Checagem do discurso dos candidatos ao governo do Estado: as falas e dados apontados pelos candidatos são checadas, a exemplo da reportagem que investigou as informações de Renato Casagrande e Aridelmo Teixeira sobre o número de escolas fechadas

Comprova, que reúne 24 veículos de comunicação do país, informações que circulam pelas redes sociais são checadas por diferentes equipes, a fim de identificar e combater notícias falsas e manipulações de conteúdos sobre as eleições; - Verificação de desinformação: a partir do projeto, que reúne 24 veículos de comunicação do país, informações que circulam pelas redes sociais são checadas por diferentes equipes, a fim de identificar e combater notícias falsas e manipulações de conteúdos sobre as eleições;

- Busca de propostas dos candidatos a deputado federal;

como Saúde, Educação, Segurança e Mobilidade; - Reportagens especiais sobre desafios a serem enfrentados dos próximos governantes na próxima gestão em diferentes áreas,

Raio-X da bancada capixaba: informações sobre como os parlamentares do Estado que buscam a reeleição ou se eleger para o governo do Estado se manifestaram em votações polêmicas; informações sobre como os parlamentares do Estado que buscam a reeleição ou se eleger para o governo do Estado se manifestaram em votações polêmicas;