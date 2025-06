Pesquisa Datafolha

76% dos brasileiros são contra aumento no número de deputados

A Câmara calcula em R$ 64,6 milhões por ano o aumento de custos com a criação das vagas, incluindo salários, benefícios e estrutura para os 18 novos parlamentares

Publicado em 17 de junho de 2025 às 14:16

Pesquisa Datafolha mostra que 76% dos brasileiros são contra o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. A mudança foi aprovada pela Câmara no início de maio e entrou na pauta para votação no Senado nesta terça-feira (17).

O levantamento do Datafolha indica que apenas 20% da população é a favor da ampliação, enquanto 2% não sabem e 1% se diz indiferente. Foram entrevistadas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 10 e 11 de junho, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A alteração, prevista em um projeto de lei complementar, tem como objetivo redistribuir as cadeiras entre os estados de acordo com os dados populacionais do Censo de 2022 do IBGE. A última atualização foi feita em 1994, com base no Censo de 1985.

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária: ampliação do número de deputados vai entrar na pauta Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

A mudança segue uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de 2023. A pedido do Pará, a corte determinou que o Congresso ajuste a distribuição até o próximo dia 30 de junho, caso contrário caberá ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definir a divisão até outubro, já para as próximas eleições.

O projeto está entre os quatro itens pautados para a sessão do Senado desta terça (17), mas depende de uma aprovação de urgência pelos senadores. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse que atendeu a um pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).>

Para passar, o texto precisa dos votos da maioria absoluta, ou seja, 41 dos 81 senadores, independentemente de quantos estiverem na sessão. Depois, segue para sanção do presidente Lula (PT).>

Quando Motta assumiu a presidência da Câmara em janeiro, ele indicou que, em vez de simplesmente redistribuir o número de deputados federais, gostaria de aumentar o número total de cadeiras, de forma que nenhum estado perdesse representantes, inclusive o seu, a Paraíba.>

Na solução adotada pelo seu conterrâneo, o relator Damião Feliciano (União-PB), nenhum Estado perderá lugares, e nove ganharão: Pará e Santa Catarina (4 cada um), Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte (2), Goiás, Ceará, Paraná e Minas Gerais (1).>

O projeto não corrige as disparidades de representatividade entre as unidades federativas.>

A votação na Casa ocorreu de maneira apressada e terminou com um placar de 270 votos a favor e 207 contrários. Os deputados aprovaram a urgência do projeto horas antes, evitando que o tema fosse levado para discussão nas comissões.>

A Câmara calcula em R$ 64,6 milhões por ano o aumento de custos com a criação das vagas, incluindo salários, benefícios e estrutura para os 18 novos parlamentares. O relator Feliciano afirma que esse valor seria absorvido pelo orçamento atual, sem custo adicional.>

O impacto total, porém, deve ser maior, uma vez que esses deputados poderão indicar emendas ao orçamento. Além disso, aumentarão as despesas das Assembleias Legislativas dos Estados, já que a Constituição vincula o número de deputados estaduais ao de federais.>

