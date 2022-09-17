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Eleições 2022

65% dizem que Bolsonaro usou 7 de Setembro para ganhar voto, aponta Datafolha

Metade do eleitorado reprova conduta do presidente durante atos do Bicentenário da Independência, mostra pesquisa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2022 às 21:15

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 21:15

  • Igor Gielow

SÃO PAULO - Nova pesquisa do Datafolha confirma a percepção de que Jair Bolsonaro (PL) falava para convertidos ao promover a mistura entre sua campanha à reeleição, críticas às instituições e os atos de celebração dos 200 anos da Independência do Brasil.
As falas de Bolsonaro alcançaram 51% dos eleitores, aponta o instituto. Na amostra total, 65% consideram que o presidente usou o 7 de Setembro para fazer campanha, taxa que chega a 74% entre aqueles que têm de 16 a 25 anos. Já 28% consideraram que ele apenas quis comemorar a data, índice que vai a 39% entre sua base de apoio evangélica. Não souberam avaliar 7%.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro saúda apoiadores durante evento do 7 de Setembro em Brasília Crédito: Alan Santos / PR
A percepção, como seria óbvio, opõe os 45% que declaram voto no principal rival do presidente e líder da corrida até aqui, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os 33% que apoiam Bolsonaro. No primeiro grupo, 89% acham que o mandatário usou a ocasião para fazer campanha, enquanto no segundo, 67% acreditam que ele celebrava o bicentenário.
Bolsonaro participou de dois eventos no 7 de Setembro, após presenciar um culto no Palácio da Alvorada no qual sugeriu que o golpe de 1964 poderia ocorrer novamente. Primeiro, foi à Esplanada dos Ministérios, onde assistiu ao tradicional desfile cívico-militar da data.
Na sequência, subiu em um carro de som postado perto do palanque em que estava e fez um discurso eleitoral recheado de críticas, de Lula ao Datafolha, e tiradas machistas. Bolsonaro seguiu a orientação de sua ala política e evitou ataques diretos ao sistema eleitoral, mas animou a claque a vaiar o Supremo Tribunal Federal.

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Mais tarde, ele seguiu roteiro semelhante em um evento no Rio de Janeiro, onde a tradicional parada realizada por militares no centro foi transferida para um evento na orla de Copacabana.
Os apoiadores de Bolsonaro previam que a mobilização traria uma onda positiva nas pesquisas. O que houve ao fim foi um soluço: o Datafolha aferiu uma oscilação positiva, de dois pontos dentro da margem de erro, em pesquisa colhida nos dois dias seguintes ao evento.
No levantamento desta semana, divulgado nesta quinta (15), a oscilação foi de um ponto para baixo.

49% DIZEM QUE BOLSONARO AGIU MAL

Praticamente metade dos ouvidos (49%) diz que Bolsonaro agiu mal no episódio, enquanto 36% aprovam sua conduta e 15%, não opinaram. Como seria previsível, a visão crítica é maior entre eleitores de Lula (75%) e a favorável ao presidente, entre seus apoiadores (80%). Entre quem disse ter conhecimento das falas, a reprovação sobe para 54%.
O Datafolha ouviu, neste levantamento contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, 5.926 eleitores em 300 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, e a pesquisa está registrada sob o número BR-04099/2022 no TSE.

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