Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 5 estratégias de estudo para passar no vestibular do ITA
Brasil

5 estratégias de estudo para passar no vestibular do ITA

Veja como se preparar para um dos exames mais concorridos e almejados do Brasil

Publicado em 27 de Março de 2025 às 18:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 mar 2025 às 18:37
O vestibular do ITA exige muito preparo (Imagem: Inside Creative Hou | Shutterstock)
O vestibular do ITA exige muito preparo Crédito: Imagem: Inside Creative Hou | Shutterstock
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma das instituições de ensino superior mais renomadas do Brasil, especialmente na área de engenharia e tecnologia. Com apenas 180 vagas disponíveis anualmente, das quais 144 são destinadas à ampla concorrência, o ITA representa o sonho de milhares de candidatos que almejam uma formação de excelência e oportunidades profissionais de destaque.
No entanto, devido à alta concorrência e ao nível elevado das provas, é essencial que os candidatos se preparem de maneira qualificada e focada, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que garantam um bom desempenho no exame e aumentem as chances de sucesso no processo seletivo. Abaixo, confira algumas dicas!

1. Faça um planejamento dos estudos

Segundo Raphael Mantovano, professor de Matemática e diretor da Plataforma Amplia, o candidato ao ITA deve começar criando um planejamento de estudo de longo prazo, distribuindo os conteúdos ao decorrer do ano. “O ideal é dividir as etapas de estudo em três fases: aprendizado inicial, aprofundamento e revisão.  Participar de simulados e fazer provas de anos anteriores ajuda a relembrar, fixar conteúdos já estudados e avaliar o progresso, possibilitando ajustar o cronograma conforme necessário”, indica.

2. Separe o tempo de estudo para cada matéria

É necessário distribuir o tempo de estudo conforme as suas dificuldades em cada matéria. “As matérias de maior peso no vestibular do ITA são Matemática, Física e Química. O tempo de estudo deve ser distribuído, aproximadamente, de acordo com o peso das provas e a dificuldade do aluno em cada uma das matérias. Esse equilíbrio pode ser ajustado conforme o desempenho do candidato ao longo do tempo”, recomenda Raphael Mantovano.
É importante tentar contemplar todo o conteúdo exigido pela prova do ITA (Imagem: fast-stock | Shutterstock)
É importante tentar contemplar todo o conteúdo exigido pela prova do ITA Crédito: Imagem: fast-stock | Shutterstock

3. Domine os tópicos exigidos na prova

Por necessitar de um planejamento específico, também é interessante que o vestibulando procure materiais que sejam focados neste exame. Além disso, segundo o especialista, por ser uma prova extensa, a melhor abordagem para conseguir contemplar todo o conteúdo exigido pela prova do ITA é adotar um estudo ativo e progressivo, contemplando as seguintes atividades:
  • Teoria aprofundada: antes de resolver questões, entenda bem a teoria com livros e materiais didáticos completos;
  • Resolução de exercícios: Pratique questões do ITA e de vestibulares similares para se acostumar com o nível de dificuldade. Isso ajudará a entender o estilo das questões e identificar padrões recorrentes para o momento da prova;
  • Avaliações frequentes: resolva provas anteriores para desenvolver resistência e gestão de tempo. Além disso, crie um ambiente similar ao do vestibular;
  • Análise de erros: revise e refaça questões erradas, identificando lacunas no aprendizado;
  • Estudo em camadas: repasse os conteúdos várias vezes ao longo do ano para reforçar a retenção.

4. Treine redação constantemente

Conforme Raphael Mantovano, por mais que a prova do ITA tenha muitas questões com foco nas disciplinas Matemática, Física e Química, a redação tem um peso importante na nota final e muitos candidatos a subestimam. Por isso, é importante treinar a escrita. 

5. Cuide do bem-estar físico e mental

Além do foco nos estudos, o professor explica que cuidar do sono , da alimentação e fazer pausas é essencial para manter a produtividade ao longo da preparação.
Por Laura Ragazzi

Veja Também

10 dicas para estudar online e ter o máximo de aproveitamento

Do S6 Lite até o S9 FE: descubra opções de tablet para trabalhar e estudar

Box de conteúdo tipo 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto: 1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais. 2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas. 3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados