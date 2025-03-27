5 estratégias de estudo para passar no vestibular do ITA

1. Faça um planejamento dos estudos
2. Separe o tempo de estudo para cada matéria
3. Domine os tópicos exigidos na prova
- Teoria aprofundada: antes de resolver questões, entenda bem a teoria com livros e materiais didáticos completos;
- Resolução de exercícios: Pratique questões do ITA e de vestibulares similares para se acostumar com o nível de dificuldade. Isso ajudará a entender o estilo das questões e identificar padrões recorrentes para o momento da prova;
- Avaliações frequentes: resolva provas anteriores para desenvolver resistência e gestão de tempo. Além disso, crie um ambiente similar ao do vestibular;
- Análise de erros: revise e refaça questões erradas, identificando lacunas no aprendizado;
- Estudo em camadas: repasse os conteúdos várias vezes ao longo do ano para reforçar a retenção.
4. Treine redação constantemente
5. Cuide do bem-estar físico e mental
Box de conteúdo tipo 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto: 1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais. 2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas. 3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.