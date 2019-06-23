Home
>
Brasil
>
23ª Parada do Orgulho LGBT reúne milhares em São Paulo

23ª Parada do Orgulho LGBT reúne milhares em São Paulo

O evento acontece numa "encruzilhada histórica", segundo Mona. Por um lado, a comunidade LGBT+ "está aterrorizada com esta família", diz em referência ao clã Bolsonaro