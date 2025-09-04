Home
2ª sessão de julgamento no STF tem réus distantes de Bolsonaro e ataques a Moraes

Sessão foi dedicada à argumentação dos advogados de quatro dos oito réus.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:00

Críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e queixas sobre um suposto prejuízo no direito de defesa marcaram o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizado nesta quarta-feira (3/9) no Supremo Tribunal Federal.

A tônica do discurso de Milanez é que a relação de Heleno e Bolsonaro teve um distanciamento, mas que não chegou ao ponto de uma ruptura. Um dos motivos teria sido a filiação do ex-presidente ao PL e a aproximação com o Centrão

Defesa de Augusto Heleno lidera menções a Bolsonaro em julgamento

Os advogados querem convencer os ministros do STF de que as ações de Bolsonaro desde 2021 não poderiam ser penalizadas a partir da legislação, mesmo se fosse acolhido o entendimento da PGR de que elas seriam atos antidemocráticos

Defesa de Bolsonaro tenta minar crimes que dificultam anistia

O advogado do ex-presidente chegou a sugerir que o julgamento seria político e disse que, em caso de condenação, seria cometida uma injustiça similar ao famoso caso Dreyfus — quando um militar francês, judeu, foi injustamente acusado de traição à pátria e condenado à prisão perpétua em 1894, um veredito depois anulado.

Nosso repórter Leandro Prazeres explica em cinco pontos os destaques do segundo dia, que fechou a fase inicial do julgamento com as defesas de quatro réus (Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto).

Na próxima terça-feira (9/9), começarão os votos dos ministros da Primeira Turma do STF. Confira.

