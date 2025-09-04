BBC News

2ª sessão de julgamento no STF tem réus distantes de Bolsonaro e ataques a Moraes

Sessão foi dedicada à argumentação dos advogados de quatro dos oito réus.

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:00

Críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e queixas sobre um suposto prejuízo no direito de defesa marcaram o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizado nesta quarta-feira (3/9) no Supremo Tribunal Federal.

A sessão foi dedicada à argumentação dos advogados de quatro dos oito réus.

O advogado do ex-presidente chegou a sugerir que o julgamento seria político e disse que, em caso de condenação, seria cometida uma injustiça similar ao famoso caso Dreyfus — quando um militar francês, judeu, foi injustamente acusado de traição à pátria e condenado à prisão perpétua em 1894, um veredito depois anulado.

Nosso repórter Leandro Prazeres explica em cinco pontos os destaques do segundo dia, que fechou a fase inicial do julgamento com as defesas de quatro réus (Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto).

Na próxima terça-feira (9/9), começarão os votos dos ministros da Primeira Turma do STF. Confira.

