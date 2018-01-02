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Fenômeno

'Superlua do Ano Novo' foi a segunda mais brilhante desde 2000

Fenômeno, que ocorreu na primeira noite do ano, vai se repetir no dia 31 de janeiro com menos intensidade; astro só aparecerá tão brilhante novamente em 2027
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 00:55

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 00:55

Superlua foi a segunda mais brilhante em 17 anos Crédito: Reprodução | Bruno Raniery
A primeira Superlua de 2018 ocorreu nesta segunda-feira, 1 - e foi a segunda mais brilhante desde 2000, segundo os astrônomos. O fenômeno ocorre quando a Lua está cheia e, ao mesmo tempo, em seu perigeu - isto é, quando sua órbita atinge a maior proximidade da Terra e o satélite aparece 14% maior, com um brilho 30% mais forte.
Embora em 2017 a Superlua tenha ocorrido uma só vez, no dia 3 de dezembro, o fenômeno não é raro. Além da ocorrência do primeiro dia de 2018, o fenômeno será repetido no dia 31 de janeiro, quando será acompanhado por um eclipse lunar total.
De acordo com a a pesquisadora Josina Nascimento, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional, a Superlua da primeira noite do ano foi a segunda maior desde o ano 2000 e seu brilho só será superado no ano de 2027. "A primeira foi a que ocorreu em 14 de novembro de 2016. A próxima com aproximação semelhante será somente em 24 de dezembro de 2026", disse Josina.
O fenômeno é visível em qualquer lugar o planeta, bastando apenas que o tempo esteja bom. No primeiro dia de 2018, a Lua atingiu seu perigeu às 19h56, ficando a 356,5 mil quilômetros da superfície do planeta. Ela ficou cerca de 100 quilômetros mais próxima que a Superlua de dezembro.

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