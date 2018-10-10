'Não há hipótese de apoiar o PT', diz Alvaro Dias na internet

Alvaro Dias durante transmissão ao vivo no Facebook em que falou 'Não há hipótese de apoiar o PT Crédito: Reprodução/Facebook

Depois de conquistar 859 mil votos no primeiro turno da disputa presidencial, o candidato do Podemos , senador Alvaro Dias (PR), usou o Facebook nesta terça-feira (9) para dizer que "não há hipótese de apoiar o PT" no segundo turno entre o candidato do petista, Fernando Haddad, e Jair Bolsonaro (PSL).

Em uma transmissão ao vivo, Alvaro Dias não disse como votará, mas explicou que, por coerência, não tinha como ficar ao lado dos petistas, tão criticados por ele durante toda a campanha. Ele disse ainda que a presidente do Podemos, Renata Abreu, comunicou a ele que pretende fazer uma consulta popular para saber a posição do partido.

 Com coerência quero dizer: não imaginem a hipótese de eu apoiar o PT no segundo turno desta eleição. Essa hipótese não existe, é surreal. Porque (essa posição) valoriza a coerência, a verdade, a coragem e jamais vou esquecer o que disse nestes últimos 15 anos: que trata-se de uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Minha posição será ainda resolvida pelo partido. Não apoiarei o PT mesmo que o partido decidisse apoiar, mas a decisão que vier terá o meu respeito  disse Alvaro Dias.