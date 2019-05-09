'Espero que ele possa se apresentar até amanhã', diz advogado de Temer

Temer deixa a cela de 46 metros Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Brasília

O advogado Eduardo Carnelós, que cuida da defesa do ex-presidente Michel Temer (MDB), disse nesta quarta-feira, 8, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, que espera que o emedebista possa se apresentar até amanhã (quinta) à Justiça.

Carnelós não divulgou o local em que Temer poderá se apresentar. O ex-presidente deverá voltar à prisão após, por 2 votos a 1, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitarem recurso do Ministério Público Federal.