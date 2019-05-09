Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Espero que ele possa se apresentar até amanhã', diz advogado de Temer
Prisão

'Espero que ele possa se apresentar até amanhã', diz advogado de Temer

O ex-presidente deverá voltar à prisão após, por 2 votos a 1, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitarem recurso do Ministério Público Federal

Publicado em 

08 mai 2019 às 23:23

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 23:23

Temer deixa a cela de 46 metros Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Brasília
O advogado Eduardo Carnelós, que cuida da defesa do ex-presidente Michel Temer (MDB), disse nesta quarta-feira, 8, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, que espera que o emedebista possa se apresentar até amanhã (quinta) à Justiça.
Carnelós não divulgou o local em que Temer poderá se apresentar. O ex-presidente deverá voltar à prisão após, por 2 votos a 1, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitarem recurso do Ministério Público Federal.
"O mínimo que podemos esperar é que Temer não seja submetido a humilhação", afirmou Carnelós. O advogado disse ainda que "só pode lamentar" a decisão do TRF-2, embora a respeite. "Considero uma injustiça, que não há fundamento", disse. "É uma história triste do Judiciário brasileiro."
> Justiça Federal decide que Temer deve ser preso de novo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré
Imagem de destaque
Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados