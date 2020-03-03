Até quando vamos precisar da palavra "reconstrução" quando chove?

Escolas e veículos que transportam estudantes ficaram destruídos em Vargem Alta durante as chuvas de janeiro Crédito: Fernando Madeira

As águas de março em 2020 estão trazendo com a enxurrada os traumas dos meses anteriores, principalmente no Sul do Estado. Em Vargem Alta , a situação da Escola Municipal Alzira Gomes é o símbolo da impotência: ainda se recuperava dos danos causados pela chuva do início do ano quando o temporal deste fim de semana destruiu tudo novamente.

A escola ainda passava por reformas e havia acabado de adquirir mobiliário novo, para dar início às aulas. Prejuízo em dobro, com a trágica perspectiva de não ser um assunto encerrado. Por isso mesmo, a própria permanência desta unidade neste local deveria ser revista. Do que adianta investir em reformas e na compra de móveis quando se sabe que é questão de tempo para que tudo se perca novamente?

Um déjà vu assustador também sentido por moradores de cidades como Iconha Alfredo Chaves , onde pontes que haviam sido reconstruídas em caráter emergencial novamente ruíram. As marcas das enchentes de janeiro ainda se fazem presentes, literalmente, em prédios e casas das cidades. Formam-se, assim, novas feridas sobre aquelas que ainda não haviam sido cicatrizadas.

A recorrência tem inúmeras razões, não há um único culpado. Enquanto a força da natureza segue indomável, a inércia estatal também tem suas responsabilidades. Como em Cariacica, um dos municípios que mais sofreram com as chuvas de domingo (1º) e segunda-feira (2). Por lá, regiões que nunca sofreram com alagamentos ficaram completamente submersas. Mas em muitas localidades as cenas foram apenas de repetição de outras tempestades.

“Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Tem uma galeria aqui embaixo, entope toda vez, um bolsão que recebe água de todos os morros, e não tem solução para o nosso problema. É a segunda vez que eu perco meu salão”, lamentou a empresária Karina Huguinin à TV Gazeta, diante dos prejuízos em seu salão de beleza, em Campo Grande.

Se faltam obras para conter as águas e ações mais enérgicas, como a retirada de moradores de áreas de risco, há também a contribuição da própria população para que tragédias assim tenham uma recorrência cada vez mais impressionante.