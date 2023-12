Vocação para logística é diferencial do ES para alavancar economia

O ano de 2023 marcou o segmento atacadista distribuidor capixaba, que despontou como principal gerador de empregos e alcançou bilhões de reais em arrecadação. Isso mostra que o Sincades tem cumprido seu papel, estimulando o investimento de empresas atacadistas de outros estados no Espírito Santo, colaborando significativamente com o crescimento social e econômico.



Ao longo do ano, as contratações do setor atacadista do Espírito Santo cresceram consistentemente. Isso reflete uma melhora do ambiente econômico tanto local quanto nacional.