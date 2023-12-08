Vocação para logística é diferencial do ES para alavancar economia

O ano de 2023 marcou o segmento atacadista distribuidor capixaba, que despontou como principal gerador de empregos e alcançou bilhões de reais em arrecadação. Isso mostra que o Sincades tem cumprido seu papel, estimulando o investimento de empresas atacadistas de outros estados no Espírito Santo, colaborando significativamente com o crescimento social e econômico.

Ao longo do ano, as contratações do setor atacadista do Espírito Santo cresceram consistentemente. Isso reflete uma melhora do ambiente econômico tanto local quanto nacional.

Os dados mais recentes do relatório econômico Atacado em Perspectiva mostram que, de janeiro a setembro, o saldo de empregos formais no atacado capixaba cresceu 26,8%, com 4.588 novas contratações neste ano, contra 3,6 mil novas vagas no mesmo período em 2022.

Estamos falando de um setor que agrega mais de 40 mil empregos diretos, com mais de 3 mil empresas em operação, gerenciando aproximadamente 3 milhões de metros quadrados de armazenagem, e com uma projeção de faturamento que ultrapassa os R$ 100 bilhões ainda neste ano.

Esse trabalho consolida o Espírito Santo como centro nacional de distribuição mercantil. O Estado tem uma vocação natural para logística, com uma posição geográfica privilegiada próxima aos grandes centros de consumo do país.

O setor atacadista distribuidor tem uma importante função de ligar a produção ao consumo, ou seja, fazer com que os produtos das fábricas cheguem às pequenas e médias empresas, onde o consumidor final compra, e representa hoje mais de 70% da cadeia de abastecimento brasileira.

Desde o início das atividades do Sincades, há mais de 20 anos, quando ainda era Acades, o trabalho foi feito em parceria com o poder público, construindo um modelo de incentivo para o segmento atacadista distribuidor, o qual evoluiu ao longo dos anos, alcançando a configuração atual.

Crédito: Montagem AG/Carlos Alberto Silva e Pixabay

Atualmente, mais da metade das empresas atacadistas — cerca de 1.800 —participam do contrato de competitividade assinado em 2008 com o Governo do Espírito Santo. Só em 2023, mais de 170 novas empresas aderiram ao programa Compete Atacadista, refletindo a confiança e a credibilidade proporcionada pelo Estado, em razão da segurança jurídica garantida pela convalidação e prorrogação dos benefícios fiscais até 2032.

A estimativa é de que, nesse ambiente seguro, seja possível alcançar uma arrecadação de impostos estimada em mais de R$ 3 bilhões até o final deste ano. Para se ter uma ideia, somente nos primeiros nove meses de 2023 o setor recolheu ao tesouro estadual o equivalente a R$ 2,9 bilhões de ICMS. Com o resultado, o atacado distribuidor do Espírito Santo respondeu por mais de 20% da arrecadação total de ICMS nesse período.