A importância da logística para o Espírito Santo

José de Melo Carvalho Muniz Freire, mais conhecido por Muniz Freire, governador do Espírito Santo por dois mandatos, de 1892 a 1896 e 1900 a 1904, sem dúvida, foi o político capixaba que mais compreendeu e enfatizou a dimensão da infraestrutura e da respectiva logística como fator basilar no desenvolvimento do Estado.

Decorre dessa sua percepção estratégica o fato de ter priorizado a construção de portos e ferrovias em seus dois mandatos como governante. Na sua avaliação, o desenvolvimento da economia do Espírito Santo, em perspectivas de longo prazo, passaria necessariamente pela sua integração e inserção às economias nacional e internacional. Seria a forma de tirar o Estado do isolacionismo e da pequenez do seu mercado interno. Muniz Freire antevia como vocação do Espírito Santo o comércio.

Se fixarmos nossos olhares para o presente momento, vamos perceber que o Espírito Santo de fato se transformou num verdadeiro “hub” comercial, de conexões múltiplas e diversificadas. Isso mesmo que admitamos deficiências na infraestrutura, tanto portuária, no sentido de atendimento de diversidade maior de cargas, quanto de rodovias e ferrovias de integração regional e nacional. Ou seja, continuamos com nossa velha agenda em relação questões relacionadas à macrologística: BR 101, BR 262 e ferrovias.

Números mais recentes do comercio interestadual nos mostram um extraordinário incremento no fluxo comercial em relação aos demais estados. Em 2022, por exemplo, segundo dados divulgados pelo Confaz – Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, a soma de entradas e saídas do território capixaba atingiu o montante de R$ 767 bilhões. Movimentação que gerou um saldo comercial interestadual de R$ 108 bilhões.

Impressiona também a evolução desses fluxos para dentro e para fora do Espírito Santo. Entre 2017 e 2022 cresceu cerca de 265%, em termos nominais, e 90% somente entre 2021 e 2022. Nesse mesmo período, o PIB nominal, ou seja, a preços correntes, cresceu apenas 57%. Em termos absolutos o total do fluxo correspondeu a 4,3 vezes o PIB.

Obras na BR 262 Crédito: Divulgação/Dnit

Na condição de “hub” comercial é importante sabermos para onde estamos mandando mercadorias e de onde estamos recebendo. Ressaltando que boa parte das mercadorias que estamos recebendo são redirecionadas para fora do Estado, se transformam em saídas. Apenas cinco estados respondem por 80% das saídas: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina. Já em relação às importações: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Tomando como base o ano de 2022, tanto em relação às saídas, quanto às entradas, esses cinco estados respondem por 80% do total das transações.