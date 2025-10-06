Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil: uma conquista de todos nós

Vitória acaba de alcançar uma marca histórica: o primeiro lugar no Ranking Connected Smart Cities 2025, reconhecida como a cidade mais inteligente do Brasil. Esse resultado consolida os esforços de planejamento, desenvolvimento urbano, inovação e qualificação dos serviços públicos que transformam Vitória em referência nacional. Mais do que uma classificação, esse título é motivo de orgulho para todos os capixabas que veem sua cidade avançar rumo a um futuro sustentável, conectado e humano.

O ranking CSC avalia cidades brasileiras a partir de 75 indicadores distribuídos em 13 pilares, incluindo mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia, educação, saúde, segurança e governança. Vitória destaca-se pelo equilíbrio e excelência em fatores como saúde, governança, educação e mobilidade urbana — resultados de políticas públicas modernas e voltadas para a qualidade de vida.

Nos últimos anos, lideramos projetos transformadores que impulsionaram essa evolução. O “Vitória de Frente para o Mar” tem requalificado as orlas de bairros da Grande São Pedro, Andorinhas e Canal de Camburi, com calçadas, ciclovias, espaços de lazer e infraestrutura integrada que valoriza o turismo e a convivência social. São investimentos superiores a R$ 500 milhões que mudam o cenário urbano e fortalecem a economia local.

Na educação, o programa “Educação em Tempo Integral” elevou de 4 para 41 o número de escolas com ensino em tempo integral, ampliando oportunidades e reforçando o compromisso com o desenvolvimento humano da cidade. Já o “Provix” moderniza e qualifica os serviços de saúde pública municipal, contribuindo para a liderança no eixo saúde no ranking CSC.

Essa conquista ressoa para além dos números. É o reflexo de uma cidade conectada à sua gente, que valoriza cada cidadão e que constrói, dia a dia, um ambiente mais inteligente, inovador e acolhedor. Quem vive em Vitória sente essa mudança: mais mobilidade urbana, tecnologia acessível, saúde de qualidade e espaços públicos que aproximam comunidades.

O lugar de Vitória no topo do ranking é motivo de orgulho para todos os moradores do Espírito Santo, para os servidores públicos, empreendedores e para quem acredita que uma gestão pública comprometida pode transformar realidades. Que essa vitória inspire outras cidades brasileiras a também investirem no futuro.

Vitória é uma cidade de frente para o mar e para o futuro — o lugar onde a inovação se encontra com a tradição, e o progresso anda lado a lado com a cidadania.

