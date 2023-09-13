Vila Velha: um grande canteiro de obras a céu aberto

Vila Velha passa por uma grande transformação com impacto direto no dia a dia da cidade e da população de mais de 500 mil habitantes. Em pouco mais de dois anos e meio da atual gestão, o município tem realizado inúmeros investimentos por todas as cinco regiões administrativa, que abrigam cerca de 90 bairros.

Os investimentos com recursos da Prefeitura de Vila Velha somam R$ 1 bilhão. Outros R$ 2,5 bilhões em obras estão em andamento, fruto de parcerias entre a prefeitura e os governos estadual e federal. Algo jamais visto na história do município.

Vale ressaltar que as comunidades de Vila Velha possuem características próprias e diferentes estágios de desenvolvimento, com demandas específicas para cada região. Dessa forma, a Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes tem o desafio de atender demandas urgentes, que vão do básico, não ofertado aos moradores em outras administrações, e de cumprir a meta da Prefeitura de Vila Velha de equipar todas as comunidades com serviços que levem dignidade e qualidade de vida aos cidadãos.

Com esse viés, estamos trabalhando muito para que os recursos cheguem ao destino certo, beneficiando, principalmente, a população que mais carece do poder público. A missão da nossa gestão é cuidar de gente.

Assim, os moradores e quem passa por Vila Velha conseguem visualizar que o município se transformou no “maior canteiro de obras a céu aberto do Estado”, conforme costuma afirmar o prefeito Arnaldinho Borgo. Diversas iniciativas estão em andamento, como reformas e construções de escolas, de unidades de saúde, de ciclovias, de praças e de campos de futebol; obras de drenagem e pavimentação de ruas; além das atividades diárias de manutenção urbana da cidade, como reparos e melhorias em infraestruturas viárias.

De janeiro de 2021 até o momento, a prefeitura construiu ou está reformando mais de 70 espaços de lazer, especificamente praças e campos de futebol, proporcionando um local seguro e atrativo para as crianças e seus familiares. Em outra ação, o Programa Asfalto Novo está recapeando cerca de 40 quilômetros de ruas e avenidas, revitalizando vias públicas que se encontram em condições precárias.

Na área da Educação, 14 novas unidades escolares já foram construídas, ampliando o número de vagas na rede municipal de ensino de 51.812 alunos matriculados em 2021, para 54.838, em 2023. Além disso, sete creches estão em construção ou passando por obras de ampliação.

Outra importante realização foi a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, no bairro Riviera da Barra, na Grande Terra Vermelha, em dezembro de 2021, após 12 anos de espera dos moradores. Três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também foram construídas e inauguradas: as de Ataíde, São Torquato e Divino Espírito Santo. E mais sete UBS estão em construção. Já a inauguração da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Sílvia Valeriano Silva, em Jabaeté, no último mês de julho, também representou um avanço significativo após anos de expectativa.

Para minimizar os alagamentos e as enchentes, que marcaram negativamente a história do município, pela primeira vez, a cidade passou a contar com contratos de desassoreamento para a limpeza de 50 quilômetros de canais e 55 quilômetros de galerias, garantindo o fluxo contínuo das águas da chuva das redes de drenagem até a maré.

Associada a essa ação preventiva, a prefeitura, em parceria com o Estado, garantiu obras de macrodrenagem para permitir o escoamento rápido das águas da chuva. Foram construídas quatro novas Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) - Cobilândia, Marilândia, Foz do Costa e Rio Marinho -, ampliando o sistema atual de drenagem por bombeamento para sete.

Estação de Bombeamento de Águas Pluviais de Rio Marinho. Crédito: Adessandro Reis/PMVV

Outras cinco Ebaps serão entregues até o final de 2024. Os recursos nessa área somam mais de R$ 750 milhões, em investimentos e manutenções feitos pela prefeitura e pelo Estado.

As inúmeras entregas realizadas até o momento e as 66 obras executadas, simultaneamente, no município, transformando Vila Velha no maior canteiro a céu aberto do Estado, reforçam o compromisso da gestão em impulsionar o crescimento e o desenvolvimento da cidade, priorizando a melhoria dos serviços e a qualidade de vida da população.