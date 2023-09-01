Quem armazenar fios de cobre vai ter que apresentar origem em Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha sancionou uma lei que determina que estabelecimentos de venda e armazenamento de materiais ferrosos e não ferrosos sem a comprovação de origem – incluindo fios de cobre, que são alvos constantes de furtos – devem comprovar a origem desses produtos.

A proposta, sancionada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), foi divulgada na quinta-feira (31) no Diário Oficial do Estado.

Conforme o texto, também ficam proibidos a aquisição, a estocagem, o processamento e benefício dos materiais, sendo eles: portas de túmulos de cobre, bronze ou qualquer outro matéria-prima usada em cemitérios; tampas de poços, hidrômetros ou bueiros; cabos e fios de cobre ou alumínio.

Com a nova lei, todas as pessoas, físicas ou jurídicas, e estabelecimentos destinados à coleta, reciclagem e venda de sucatas devem manter possuir um livro próprio onde deve ser registrado:

A quantidades e produtos comercializados mensalmente, com respectiva nota fiscal e/ou outro comprovante legal, inclusive quanto aos produtos adquiridos de coletores de material reciclável autônomos;



Data de entrada do material comprado, bem como de saída ou baixa, no caso de venda;



Nome, endereço, identidade e telefone do vendedor ou comprador;



Características do material e sua quantidade.



Caso o material tenha sido adquirido por doação ou inutilização, o responsável deverá ter um documento de declaração feito pelo doador do material contendo seus dados, de modo que permitam sua identificação, bem como o local de retirada.