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Será parque urbano

Pracinha de Vila Velha terá academia, espaço para cães e food trucks

Com a reforma, será possível ter a melhora na qualidade do ambiente público, proporcionando o desenvolvimento de atividades físicas, lazer e recreação na pracinha
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

06 set 2023 às 12:36

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 12:36

O projeto de obras foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) aos moradores da região durante um encontro nesta quarta-feira (5)
O projeto de obras foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) aos moradores da região durante um encontro nesta quarta-feira (5) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
A tradicional Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, vai passar por reformas e melhorias e vai passar a se chamar Parque Urbano Duque de Caxias. O projeto executado pela Secretaria de Obras e Projetos prevê a instalação de academia popular, parquinho e praça para animais de estimação, além de uma área destinada a barraquinhas de comida e food trucks.
O projeto de obras foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo aos moradores da região durante um encontro nesta quarta-feira (6), no Centro de Treinamento e Capacitação na Biblioteca Pública Municipal (Titanic).
Na apresentação foi apontado qual é o atual estado da pracinha e qual é o objetivo da Prefeitura de Vila Velha com a reforma do local. Durante o encontro, os moradores puderam esclarecer as dúvidas que haviam e conhecer mais detalhes técnicos de como serão as obras na Praça Duque de Caxias.
Com a reforma, será possível ter a melhora na qualidade do ambiente público, proporcionando o desenvolvimento de atividades físicas, lazer e recreação na pracinha. Confira outras novidades que serão implementadas no novo Parque Urbano de Duque de Caxias, divulgadas pela Prefeitura de Vila Velha:
  • Guarita de acesso;
  • Área de estar (espaço com mobiliário destinado a acomodação de pessoas em área sombreada);
  • Acesso ao teatro;
  • Área para piquenique;
  • Escada/arquibancada (Degraus utilizados para acomodação de pessoas para atividades ao ar livre);
  • Espaço de eventos (para apresentações culturais);
  • Parkur Park (obstáculos de concreto com alturas variadas para prática a modalidade esportiva);
  • Pergolados;
  • Viveiro;
  • Núcleo de apoio ao visitante;
  • Posto da Guarda Municipal;
  • Bike VV – compartilhamento de bicicleta.
Outra reforma importante que está prevista para acontecer no local é a da Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha, o Titanic, que fica localizada na pracinha. A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha se o Teatro Municipal, outra estrutura localizada na praça, também seria reformada. Em nota, a administração respondeu que o teatro era uma obra do Governo do Estado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).
Segundo a prefeitura, a empresa contratada pelo órgão abandonou a obra e uma nova estrutura de reconstrução de telhado será projetada pela secretaria de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, que, posteriormente, será apresentada ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

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