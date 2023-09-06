Pracinha de Vila Velha terá academia, espaço para cães e food trucks

O projeto de obras foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) aos moradores da região durante um encontro nesta quarta-feira (5) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A tradicional Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, vai passar por reformas e melhorias e vai passar a se chamar Parque Urbano Duque de Caxias. O projeto executado pela Secretaria de Obras e Projetos prevê a instalação de academia popular, parquinho e praça para animais de estimação, além de uma área destinada a barraquinhas de comida e food trucks.

O projeto de obras foi apresentado pelo prefeito Arnaldinho Borgo aos moradores da região durante um encontro nesta quarta-feira (6), no Centro de Treinamento e Capacitação na Biblioteca Pública Municipal (Titanic).

Na apresentação foi apontado qual é o atual estado da pracinha e qual é o objetivo da Prefeitura de Vila Velha com a reforma do local. Durante o encontro, os moradores puderam esclarecer as dúvidas que haviam e conhecer mais detalhes técnicos de como serão as obras na Praça Duque de Caxias.

Com a reforma, será possível ter a melhora na qualidade do ambiente público, proporcionando o desenvolvimento de atividades físicas, lazer e recreação na pracinha. Confira outras novidades que serão implementadas no novo Parque Urbano de Duque de Caxias, divulgadas pela Prefeitura de Vila Velha:

Guarita de acesso;



Área de estar (espaço com mobiliário destinado a acomodação de pessoas em área sombreada);



Acesso ao teatro;



Área para piquenique;



Escada/arquibancada (Degraus utilizados para acomodação de pessoas para atividades ao ar livre);



Espaço de eventos (para apresentações culturais);



Parkur Park (obstáculos de concreto com alturas variadas para prática a modalidade esportiva);



Pergolados;



Viveiro;



Núcleo de apoio ao visitante;



Posto da Guarda Municipal;



Bike VV – compartilhamento de bicicleta.



Outra reforma importante que está prevista para acontecer no local é a da Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha, o Titanic, que fica localizada na pracinha. A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha se o Teatro Municipal, outra estrutura localizada na praça, também seria reformada. Em nota, a administração respondeu que o teatro era uma obra do Governo do Estado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).