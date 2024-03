Vale-combustível, escolha de jornada: veja benefícios oferecidos por empresas

Foi-se o tempo em que um bom salário e plano de saúde eram os principais atrativos para atrair e manter talentos nas organizações. Na busca pelos melhores profissionais, as empresas têm ampliado a oferta de benefícios.



Segundo pesquisa recente da consultoria de carreira e recrutamento Robert Half, 97% dos profissionais afirmam levar os auxílios em consideração na hora de fechar o contrato.



O expediente não está mais engessado. Em algumas organizações, além do trabalho híbrido, já é possível escolher o horário de entrada no trabalho e até como distribuir a jornada ao longo das 24 horas do dia.