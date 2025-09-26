Turismo capixaba caminha para um novo ciclo de crescimento

O turismo capixaba vive um momento especial. No primeiro semestre deste ano, registramos o segundo melhor resultado dos últimos dez anos, com um crescimento de 6,3% no volume de atividades turísticas em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados do Connect Fecomércio-ES – o Observatório do Comércio – e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa conquista mostra que o Espírito Santo está mais competitivo e atrativo como destino, mas também evidencia que precisamos avançar ainda mais. Foi com esse olhar para o futuro que o Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac idealizou o ConecturES 2025, o primeiro Encontro Capixaba de Estratégias para o Turismo, que acontecerá neste dia 26 de setembro, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Ele é mais uma estratégia estruturante em prol do turismo capixaba que o Sistema está propondo para a sociedade por meio da Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES), órgão consultivo da Federação.

Um evento gratuito, aberto a toda a sociedade, voltado para empresários, gestores públicos, estudantes, lideranças e profissionais do setor, com o objetivo de conectar ideias, destinos e pessoas para criar novas ferramentas e soluções que impulsionem o turismo do Espírito Santo.

O ConecturES foi criado para ser um espaço de diálogo e construção coletiva, reunindo diversos atores do trade turístico e algumas das mentes mais criativas do país. Teremos a palestra magna Marketing dê sentidos: Transformando a jornada do cliente em experiências memoráveis, com a estrategista Renata Freire, que é publicitária, estrategista e referência nacional em marketing de experiência e hospitalidade.

Além disso, há quatro oficinas simultâneas conduzidas por especialistas gabaritados: roteirização turística, criatividade para inovar no turismo, governança, políticas públicas e integração regional e turismo pedagógico e conexões interdisciplinares.

A programação intensa e certificada tem o propósito de oferecer conteúdo de alto nível para quem quer construir um turismo mais inovador, integrado, hospitaleiro e sustentável no Espírito Santo.

Também durante o ConecturES, a Fecomércio-ES, o Sesc-ES e o Senac-ES irão assinar o Acordo de Cooperação Técnica para a implantação conjunta da primeira Escola Capixaba de Hospitalidade e Turismo, algo inédito no Brasil, que vai ofertar cursos profissionalizantes com vivências práticas no segmento de hospitalidade e turismo, por meio da integração das expertises, estruturas e articulação institucional das três entidades.

O Sistema Fecomércio-ES tem como uma de suas prioridades pensar o turismo de forma estratégica, para que todo o setor cresça e contribua ainda mais para o desenvolvimento econômico do estado.

Isso é feito de forma integrada por meio da CET-ES, ao reunir lideranças para construir caminhos conjuntos, elaborar estudos e propor estratégias que impulsionem o turismo capixaba nas esferas federal, estadual e municipal, alinhado também com o Sesc-ES, que promove ações que elevam a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias, e com o Senac-ES, que qualifica profissionais para atuarem com excelência em todas as áreas ligadas à atividade turística.

Nesse contexto, o ConecturES também nasce do esforço de unir forças. No evento, estarão conosco instituições como Sebrae, governo do Estado, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Ministério do Turismo e Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Turismo no ES. Crédito: Yuri Barichivich

Essa integração entre entidades é essencial para garantirmos pluralidade de visões, debates mais robustos e soluções que reflitam a realidade de todo o nosso território. A união de tantas pessoas competentes e comprometidas com o turismo faz surgir novas ideias e, principalmente, possibilita que elas se transformem em ações concretas. Esse é o caminho para ampliarmos a competitividade do Espírito Santo como destino turístico e para consolidarmos os avanços que já alcançamos.

Temos orgulho do que o nosso Estado oferece: hotéis e restaurantes de excelência, um povo acolhedor e belezas naturais que encantam, da costa às montanhas. Todo o Brasil e o mundo merecem conhecer o Espírito Santo e cabe a nós criar as condições para isso.

O ConecturES será um passo importante nesse percurso, um espaço para celebrar o Dia Mundial do Turismo (27 de setembro) com propósito e planejamento. Convidamos toda a sociedade a participar dessa construção coletiva. Quanto mais integrados estivermos, mais longe poderemos chegar. O turismo capixaba já provou que tem potencial para crescer. Agora é hora de juntos impulsionarmos esse crescimento para novos patamares.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

