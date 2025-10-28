Trump e Lula mostram que negociar é possível mesmo em tempos de polarização

Vivemos em um tempo marcado por divisões. A polarização política, refletida em episódios recentes, como a inesperada reaproximação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, mostra que, até nas relações internacionais mais complexas, o diálogo ainda é uma ferramenta essencial para reconstruir pontes. Após anos de tensões e discursos antagônicos, a conversa entre os dois líderes simbolizou mais do que um gesto diplomático: foi um lembrete de que negociar não significa concordar em tudo, mas escolher conviver com respeito mesmo diante das diferenças.

Essa lição se estende para todas as esferas da vida. As divergências políticas, os embates culturais e as disputas nas redes sociais têm transbordado para o ambiente de trabalho e para as relações cotidianas. Nesse contexto, a habilidade de negociar deixou de ser apenas um recurso comercial e passou a ser uma estratégia de convivência. Negociar, aqui, é praticar o diálogo genuíno, aquele que busca entendimento sem a necessidade de vitória.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Quando a negociação é compreendida como um processo de escuta e respeito, as diferenças deixam de ser um obstáculo e passam a se tornar oportunidades de crescimento. Assim como Lula e Trump deram um passo para além das convicções pessoais em nome da diplomacia, também nas relações interpessoais é possível transformar o conflito em aprendizado. O desafio atual é aprender a criar espaços onde a divergência seja tratada com maturidade, sem que cada interação se transforme em um campo de batalha.

No ambiente corporativo, essa habilidade é ainda mais necessária. Equipes compostas por diferentes gerações, formações e valores precisam constantemente negociar formas de convivência para atingir objetivos comuns. Um relatório recente apontou que mais da metade das empresas brasileiras enfrenta dificuldades em lidar com as diferenças geracionais entre seus colaboradores. Cada grupo traz expectativas, ritmos e visões de mundo distintos — e, quando essas diferenças não são mediadas, elas se tornam fontes de atrito.

É nesse ponto que a negociação revela sua força. Ao estabelecer acordos claros de convivência, criar espaços de escuta e equilibrar flexibilidade com firmeza, as organizações fortalecem a cultura do respeito e da colaboração. O mesmo princípio vale para a sociedade: o diálogo é o alicerce da convivência democrática.

Negociar para conviver é, no fundo, compreender que não se trata de vencer debates, mas de construir saídas conjuntas que respeitem as diferenças e mantenham a harmonia. Em um mundo cada vez mais polarizado, essa habilidade se transforma em um exercício diário de empatia e inteligência emocional. Quando praticada, ela reduz tensões, aproxima perspectivas e torna as relações, profissionais ou pessoais, mais saudáveis, produtivas e sustentáveis.

Assim como a conversa entre Lula e Trump mostrou ao mundo que até divergências históricas podem encontrar caminhos de entendimento, também no cotidiano somos chamados a escolher entre alimentar o conflito ou negociar para coexistir. E, talvez, seja nessa escolha que começa a verdadeira mudança.

