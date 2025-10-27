Mundo

Lula 'é um cara muito vigoroso, fiquei muito impressionado', diz Trump

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:32

Lula e Trump se encontraram na Malásia, no último domingo Crédito: Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, é "um cara muito vigoroso" e que ele ficou "impressionado" após o encontro que tiveram no último domingo, na Malásia, onde ambos participaram da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

A declaração foi dada a jornalistas na manhã desta segunda-feira (27/10), a bordo do avião presidencial americano, em resposta a uma pergunta sobre como foi o encontro com Lula.

"Muito bom. Tivemos um bom encontro. Vamos ver o que acontece. Eles querem fazer um acordo. Vamos ver. Neste momento eles estão pagando uma tarifa de 50%. Mas nós tivemos um grande encontro."

Trump também aproveitou para parabenizar Lula, que completa 80 anos nesta segunda-feira.

Em postagem no Twitter, Lula disse que a reunião foi "ótima" e acrescentou que as negociações continuam "imediatamente" para buscar soluções para a tarifa de 50% às importações brasileiras e também para sanções contra autoridades impostas pelo governo Trump.

"Ele [Trump] garantiu que vamos ter um acordo. E acho que será mais rápido do que muita gente pensa", disse Lula durante uma coletiva de imprensa.

Lula afirmou que Brasil e EUA devem participar de novas rodadas de negociações sobre as tarifas "nas próximas semanas" em Washington.

"Estou convencido de que, em poucos dias, teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre, do jeito que dizia Gonzaguinha em sua música", disse o brasileiro.

Foi o primeiro encontro formal entre os dois, que mantinham relação distante desde o início do governo Trump. A situação se agravou em julho, quando Washington anunciou o tarifaço contra o Brasil.

Mas o diálogo melhorou a partir de setembro, quando ambos tiveram breve contato durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o que abriu as negociações para o encontro bilateral.

Trump ficou 'surpreso', diz Lula

Na reunião com Trump, o brasileiro disse ter pedido ao americano "a suspensão da taxação e revisão das punições aos nossos ministros", referindo-se a sanções aplicadas pelos EUA a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) e autoridades de seu governo.

Lula chama as sanções de "infundadas e baseadas em informações erradas" e diz que Trump "ficou surpreso" ao ouvir que as sanções americanas haviam atingido até a filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT).

Padilha foi sancionado em agosto por ter participado da elaboração do programa Mais Médicos. Segundo o governo americano, o programa consistiu em um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano", em referência à participação de médicos cubanos no programa entre 2013 e 2018.

O ministro, sua esposa e filha tiveram os vistos americanos cancelados.

Já oito magistrados do STF - entre os quais o ministro Alexandre de Moraes - foram sancionados com base na Lei Magnitsky, criada para punir estrangeiros que os EUA consideram autores de graves violações de direitos humanos.

Lula disse ainda ter defendido na reunião com Trump a legitimidade do julgamento no STF que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e outros crimes. O americano já fez várias críticas ao julgamento e o usou como um dos argumentos para aplicar as tarifas de 50% contra o Brasil.

Referindo-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula disse que Trump sabe que "rei morto, rei posto".

"Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Eu disse [a Trump]: com três reuniões que você fizer comigo, vai perceber que Bolsonaro não era nada", disse o petista.

Lula disse que a reunião com Trump foi importante para que pudessem se conhecer pessoalmente.

"Quando você se conhece [por intermédio] das pessoas que falam, é mais difícil. Tem que sentir, pegar na mão, olhar, ver a reação da pessoa. Acho que houve sinceridade na nossa relação", afirmou.

