STF e Justiça do Trabalho: dois caminhos opostos

Na contemporaneidade, a evolução das relações de trabalho tem desafiado a interpretação jurídica, principalmente no que diz respeito à classificação de trabalhadores autônomos e à adequação das legislações vigentes. Neste contexto, observamos decisões divergentes entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Justiça do Trabalho, suscitando debates cruciais sobre segurança jurídica e respeito às leis.

As relações de trabalho tradicionais, pautadas pela subordinação jurídica do empregado ao empregador, vêm sendo desafiadas por novas formas de trabalho, como o trabalho autônomo, o trabalho em plataformas digitais e a possibilidade de terceirização de qualquer atividade de uma empresa. Essas novas formas de prestação de serviços apresentam características que as diferenciam do trabalho tradicional, como a autonomia, a flexibilidade do horário e a ausência de vínculo empregatício.

Em recente decisão, o STF reafirmou o entendimento de que a relação entre trabalhadores de plataformas digitais e empresas não se configura como vínculo empregatício. A decisão, que foi proferida por unanimidade pela 1ª Turma da Corte, foi um importante marco para o direito do trabalho no Brasil, pois ao reconhecer a nova modalidade de prestação de serviço e afastar o vínculo empregatício de autônomos, o STF reafirma os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de associação.

O STF fundamentou sua decisão nos seguintes argumentos:

Os trabalhadores de plataformas digitais possuem autonomia na prestação dos serviços, pois são livres para escolher os horários de trabalho, os locais de prestação de serviços e os clientes.

Os trabalhadores de plataformas digitais não se subordinam à empresa, pois não recebem ordens ou instruções sobre como executar os serviços.

Em contraste com a decisão do STF, a Justiça do Trabalho tem tomado decisões que, em minha opinião, ferem a Constituição Federal e as legislações em vigor. Em diversos casos, a Justiça do Trabalho tem reconhecido vínculo empregatício entre trabalhadores de plataformas digitais e empresas, mesmo quando não há os requisitos legais para isso.

Essa prática da Justiça do Trabalho é prejudicial para diversos atores envolvidos, incluindo os trabalhadores, as empresas e o Estado.

As decisões da Justiça do Trabalho em desobediência à jurisprudência consolidada no STF tem gerado riscos no ambiente de negócios, prejudicando a fomentação da economia, a competitividade das empresas e a geração de empregos.

Registro que a jurisprudência consolidada pelo STF é um importante avanço para o direito do trabalho no Brasil, pois reconhece as novas formas de trabalho e reafirma os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de associação.

A Justiça do Trabalho, por sua vez, precisa rever sua jurisprudência e se ater aos requisitos legais para o reconhecimento do vínculo empregatício. Não é raro observar decisões da Justiça do Trabalho que, ao ferirem a Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), parecem priorizar convicções ideológicas em detrimento da aplicação objetiva da legislação vigente.

Essa prática não apenas compromete a segurança jurídica como também levanta questionamentos sobre a preservação do Estado democrático de Direito, onde a vontade ideológica não pode se sobrepor às leis estabelecidas.

A decisão do STF não apenas assegurou o respeito à Constituição Federal, garantindo a livre iniciativa e liberdade de associação, mas também promoveu a segurança jurídica para empresas e trabalhadores, prevenindo conflitos e incertezas no ambiente laboral. No entanto, para que essa segurança jurídica seja efetiva, é crucial que a Justiça do Trabalho reveja sua jurisprudência e adote uma abordagem alinhada com os requisitos legais para o reconhecimento do vínculo empregatício.

A prática de decisões ideológicas, que por vezes parecem prevalecer sobre a aplicação objetiva da legislação, é prejudicial para todas as partes envolvidas. Os trabalhadores podem ser afetados pela instabilidade nas relações laborais, as empresas enfrentam incertezas quanto às suas práticas e o Estado vê comprometida a eficácia de suas leis.

Motorista de aplicativo. Crédito: Reprodução

Portanto, é imperativo que a Justiça do Trabalho busque uma abordagem mais equilibrada, considerando não apenas as demandas sociais, mas também os fundamentos jurídicos que regem as relações de trabalho na era digital.

Em conclusão, a divergência entre o STF e a Justiça do Trabalho ressalta a complexidade das relações laborais na contemporaneidade. Enquanto o STF busca uma interpretação alinhada com os princípios constitucionais e a evolução das práticas laborais, a Justiça do Trabalho enfrenta desafios em conciliar suas convicções ideológicas com a dinâmica das transformações no mercado de trabalho. Uma abordagem equilibrada, que respeite tanto a segurança jurídica quanto as demandas sociais, é essencial para promover relações de trabalho justas e sustentáveis no Brasil.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais