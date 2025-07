Sistema jurídico permite que uma pessoa seja obrigada a permanecer casada?

O divórcio é, muitas vezes, o ponto final de uma história marcada por afetos, decisões e desafios. Mas e quando uma das partes não quer mais continuar, enquanto a outra tenta resistir? O sistema jurídico brasileiro permite que uma pessoa seja "forçada" a permanecer casada contra a sua vontade? É aqui que entra o conceito de "divórcio potestativo" – ou unilateral, como é conhecido popularmente – e o projeto de lei que trata da reforma do Código Civil propõe um avanço importante nesse sentido, ao determinar que o processo também possa ser feito em cartório.

O termo "potestativo" vem do latim potestas, que significa poder ou faculdade. Em termos jurídicos, um direito potestativo é aquele que pode ser exercido de forma unilateral, sem depender da anuência da outra parte. Aplicado ao casamento, o divórcio potestativo é o direito de um dos cônjuges de encerrar o vínculo matrimonial sem precisar do consentimento ou da justificativa de culpa da outra parte. Em outras palavras: ninguém é obrigado a continuar casado contra a própria vontade.

As pessoas têm liberdade de casar e é indispensável reconhecer, a quem o desejar, o direito de sair do casamento. Permanecer casado contra a vontade é uma forma de violência simbólica e institucional, ainda mais grave em contextos de relacionamentos abusivos, por isso e no ponto de vista jurídico e constitucional sou a favor dessa inovação. Evita-se a judicialização de situações que não envolvem litígios reais, acelerando e desburocratizando todo o sistema.