Sindipesca: cerca de 70% do pescado vendido no ES não têm procedência verificável

O Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira, do Ministério da Pesca e Aquicultura, aponta que o Estado tem 27.412 pescadores registrados. Em 2023, segundo o Observatório da Indústria da Findes, o setor exportou 674,75 toneladas de produtos pesqueiros, com um valor total de US$ 6,1 milhões. A importação foi de US$ 1,7 milhão, resultando em um saldo da balança comercial superavitário de US$ 4,43 milhões. São números e informações que demonstram a importância socioeconômica da atividade.