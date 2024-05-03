Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Piranha do ES corta armadilha de pesca com dentes afiados e vídeo viraliza

Produtor de conteúdos brincou que vai deixar de usar alicates após peixe ter cortado três lacres de segurança em segundos

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2024 às 10:18
Um vídeo que mostra uma piranha – peixe carnívoro de água doce – mordendo lacres de uma rede de pesca em um valão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, viralizou no mundo inteiro. A publicação, postada em uma rede social, foi feita no final de abril e já conta com mais de 230 milhões de visualizações.
Nas imagens, o produtor de conteúdo Ray Guati pega uma piranha com as mãos e coloca os dentes do peixe próximo a um lacre de plástico preso em um corrimão metálico. Assim que encosta a boca do animal, o peixe corta os três lacres rapidamente. Depois, ele é devolvido para a água.
Ray e a outra pessoa que está filmando brincam sobre a "utilidade" do peixe. O vídeo foi feito em parceria com outra página de pesca, conhecida como Jaguaré Pescas. "Deixei os lacres para cortar com piranha. Não usa alicate mais não. 'Cê' tá doido", comenta uma pessoa no vídeo.
Um vídeo que mostra uma piranha mordendo lacres de uma rede de pesca em um valão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, viralizou
Um vídeo que mostra uma piranha mordendo lacres de uma rede de pesca em um valão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, viralizou Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A publicação já tem mais de 17 mil comentários, dos mais variados possíveis, e feitos por pessoas do mundo todo. Um perfil comentou em inglês, que nem tesouras na casa dele não conseguem fazer isso.
Outros comentam que é assim que a piranha realiza uma tecnologia automática de graça. Tiveram até comentários que lembraram do desenho "Os Flinstones", em que animais eram utilizados como ferramentas no dia a dia, nesse caso como cortador.

Influencer de pesca

O vídeo foi publicado na página do Ray Guati,
O vídeo foi publicado na página do Ray Guati, "Linhares da Pesca". Ray tem 28 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O vídeo foi publicado na página do Ray Guati, "Linhares da Pesca". Ray tem 28 anos e contou ao g1 ES que era pizzaiolo. Há alguns anos, passou a fazer vídeos de pesca esportiva como forma de produzir conteúdo e ganhar dinheiro na internet.
O perfil do influenciador tem mais de 86 mil seguidores e é repleto de vídeos de pescas curiosas.
"A gente viaja em Linhares e até para outras cidades. Não tem dia certo para gravar. Às vezes, dura o dia. Outras vezes, a gente descansa, mas a gente trabalha conforme o que a gente quer"
Ray Guati - Produtor de conteúdo de pesca 
A página foi criada em 2018 e a estratégia utilizada pelo influenciador, muitas vezes, é aproveitar e gravar vários materiais e depois ir postando aos poucos.
Antes do vídeo da piranha comendo os lacres, Ray contou que percebeu que estava viralizando com um vídeo em que estava salvando um peixe no Rio Doce, também em Linhares.
Vendo a repercussão dos vídeos, ele contou que não imaginava que os materiais gravados renderiam tanto. "Fiquei feliz porque nós que fazemos conteúdo temos esperança de viralizar em algum momento com um conteúdo nosso. E o momento foi esse".
*Com informações da repórter Viviane Lopes, do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados