Setembro Amarelo: um olhar especial para a saúde mental dos idosos

O mês de setembro, amplamente reconhecido como Setembro Amarelo, é um período dedicado à conscientização e prevenção do suicídio. Embora esse tema seja relevante para todas as faixas etárias, é essencial destacar a importância da saúde mental dos idosos, muitas vezes negligenciada em nossa sociedade para combater o estigma que ainda corrói aqueles que precisam de ajuda.

A sensibilização é o primeiro passo para abordar qualquer questão relacionada à saúde mental. O Setembro Amarelo oferece uma oportunidade para lembrar que os idosos enfrentam desafios emocionais significativos, muitas vezes amplificados pelas perdas, solidão e mudanças na saúde física e mental. É essencial reconhecer que as preocupações na terceira idade são válidas e merecem atenção.

Os idosos passaram por inúmeras experiências ao longo de suas vidas. Compartilhar histórias de superação pode ser inspirador para outros que estão enfrentando desafios semelhantes. Ao destacar exemplos de idosos que buscaram ajuda e encontraram maneiras de lidar com suas lutas emocionais, é possível oferecer esperança e encorajamento.

Conversar com idosos sobre seus sentimentos é fundamental. Eles precisam saber que não estão sozinhos em suas lutas emocionais. Incentivar as conversas sobre saúde mental em família é uma maneira poderosa de criar um ambiente de apoio. Isso pode envolver ouvir atentamente, demonstrar empatia e estar disposto a ajudar a encontrar soluções.

Atividades terapêuticas, como arte, música e jardinagem, podem ser ótimas para a saúde mental dos idosos. Essas atividades estimulam a criatividade, proporcionam uma saída para as emoções e promovem o bem-estar emocional. Incentivar a participação em tais atividades pode ser uma maneira eficaz de apoiar a saúde mental dos idosos.

É importante lembrar que existem redes de apoio e profissionais especializados em saúde mental para idosos. Esses recursos podem incluir terapeutas, grupos de apoio e organizações voltadas para o envelhecimento saudável. Compartilhar esses recursos com os idosos e suas famílias pode ser crucial para ajudá-los a obter o apoio necessário.

A parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população Crédito: Freepik

A promoção de boa saúde mental e a prevenção do suicídio entre idosos começa com o amor, a compreensão e a busca por ajuda. É fundamental que aqueles que estão próximos demonstrem apoio contínuo e estejam atentos a sinais de alerta. Existem espaços públicos e privados para idosos, com terapeutas, psicólogos e psiquiatras. As famílias podem procurar a rede de atenção psicossocial dos municípios ou os planos de saúde, caso seja possível.