AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Selo de Qualidade em Transparência: ferramenta a serviço dos capixabas
Fernando Saliba e e Adila Damiani

Artigo de Opinião

Fernando é diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação e Adila é diretora-executiva da Transparência Capixaba
Fernando Saliba e Adila Damiani

Selo de Qualidade em Transparência: ferramenta a serviço dos capixabas

Dos 78 municípios capixabas, 29 alcançaram todas as condições necessárias para obter a certificação — 12 deles no nível diamante. O selo possibilita identificar boas práticas e a troca de experiências.
Fernando Saliba e e Adila Damiani
Fernando é diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação e Adila é diretora-executiva da Transparência Capixaba

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 16:04

Publicado em 

15 dez 2023 às 16:04
Aproximar a sociedade da política e estimular sua participação organizada na democracia são dois dos grandes desafios do mundo contemporâneo. Cidadãos hiperconectados, ao contrário do que se vislumbrava inicialmente, não são mais ativos; na verdade, em meio à enxurrada de informações e à bolha dos algoritmos, temas relevantes perderam espaço no debate público, agravando o distanciamento entre governos e pessoas.
No Brasil, não diferente de outras democracias, a descrença na política resultou em consequências graves, sobretudo na deslegitimação do poder público, em todas as suas esferas, como ferramenta de transformação da realidade. À medida que se tornam menos conhecidos dos cidadãos, os governos abrem brechas para especulações e teorias conspiratórias que alimentam comportamentos nocivos para o futuro do país.
Nesse contexto, a desinformação e o desinteresse devem ser combatidos, respectivamente, com transparência e engajamento. Mas como construir um indicador de transparência que equilibrasse as melhores referências técnicas do assunto e a visão da sociedade capixaba para o tema?

Veja Também

"Transparência é fundamental para gestão de uma marca", diz Jaime Troiano

A transparência pública com uma linguagem cidadã e acessível

Como exercer o controle social com uso da transparência pública

Movido pelo propósito de posicionar o Espírito Santo como referência em gestão pública eficiente e bom ambiente de negócios, o Espírito Santo em Ação, em parceria com a Transparência Capixaba, se debruçou sobre o problema. Mesmo com toda a credibilidade das instituições envolvidas na tarefa, buscou metodologias, dentro e fora do país, que apontassem os melhores caminhos para a criação de um ranking e um selo de transparência.
Um dos pilares dessa construção foi a validação social: se a transparência deve estar à serviço da sociedade, nada mais justo que ela participe ativamente da avaliação. Mais de 100 voluntários, entre especialistas, estudantes, empresários, servidores e representantes do Terceiro Setor dedicaram-se à missão. Mais que validar critérios técnicos, buscamos mensurar também a percepção da sociedade acerca do tema.
Lançado na primeira semana de dezembro, o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública trouxe uma combinação rigorosa de critérios. Para ser elegível ao selo, era necessário receber classificação nível “Ótimo” no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública, lançado em setembro. Além disso, nenhuma prefeitura poderia prosseguir sem que o próprio prefeito assinasse um Termo de Compromisso em Transparência e Governança, garantindo a seriedade do processo e de manutenção ou melhoria dos níveis de transparência.
Por fim, para definição dos níveis de excelência — bronze, prata, ouro ou diamante — foram utilizados os critérios do guia “Recomendações de Transparência e Governança Pública”, elaborado pela Transparência Internacional Brasil e pelo Instituto Governo Aberto. Só alcançaram nível máximo as prefeituras que atenderam aos quesitos classificados como “imprescindíveis”, “altamente recomendados” e “recomendados”.
Espírito Santo é referência em transparência no Brasil
Espírito Santo é referência em transparência no Brasil Crédito: Freepik
Dos 78 municípios capixabas, 29 alcançaram todas as condições necessárias para obter a certificação — 12 deles no nível diamante. Sem estimular comparações, olhando apenas a trajetória de evolução de cada cidade, o selo possibilita identificar boas práticas e a troca de experiências. Um fato positivo, evidenciado pelo apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) ao projeto.
Temos plena convicção de que o Espírito Santo, hoje tratado como referência em transparência, ganha ainda mais força no cenário nacional com a criação do selo. Ao unir sociedade civil, iniciativa privada, academia e setor público no mesmo processo, criamos uma ferramenta potente para estímulo à melhoria da transparência e, consequentemente, a uma maior participação social na fiscalização dos atos do poder público. Ao final de cada ciclo, quem realmente sai ganhando são os capixabas.

Tópicos Relacionados

Transparência ES em Ação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados