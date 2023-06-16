Como exercer o controle social com uso da transparência pública

No primeiro semestre de 2022, a Transparência Capixaba avaliou o nível de transparência pública de todos os municípios do Espírito Santo por meio do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública. A avaliação utilizou a metodologia ITGP cedida pela Transparência Internacional - Brasil que definiu dimensões e indicadores considerados essenciais para mensurar boas práticas de gestão e transparência no setor público.

No documento publicado em maio de 2022 intitulado Recomendações de Transparência e Governança Pública para Prefeituras são oferecidas informações práticas para fomentar transparência, integridade e participação cidadã nos municípios brasileiros.

Os resultados dessa avaliação em 2022 foram divulgados por meio de um ranking que apresentou o conceito ótimo e bom para municípios comprometidos com a transparência no uso dos recursos e ações públicas e regular, ruim e péssimo para aqueles que precisam se esforçar para melhora do nível de transparência.

O Espírito Santo foi o único ente da federação que teve a avaliação integral dos municípios que o compõem, graças ao voluntariado engajado no tema de transparência, integridade e combate à corrupção e não tivemos nenhum município com avaliação péssima, ou seja, que tirou menos de 19 pontos, o que nos dá esperanças efetivas de um grande salto na qualidade das informações prestadas à população.

A avaliação em 2023 tem início em junho e o novo ranking será divulgado em setembro, onde conheceremos quais municípios se sentiram incentivados a melhorar sob os olhos da sociedade seus níveis de transparência pública. Os responsáveis pelo Controle Interno dos municípios foram sensibilizados tanto na importância de melhoria tanto nos sites das prefeituras e seus portais de transparência, como também na divulgação de boas práticas de gestão e educação para a gestão pública utilizando as redes sociais e sua potencialidade no alcance ao público alvo que são os munícipes.

Outro fator relevante foi o apoio integral ao Controle Interno dos municípios para as dúvidas e dificuldades observadas durante o atendimento às dimensões e indicadores da avaliação. Serão fontes de informações para a avaliação: Portal Oficial do Governo Municipal, Portal da Câmara de Vereadores, Portal de Transparência, Canais para pedidos de informação e denúncias (E-Sic, Ouvidoria e Fala Br), Portal de Dados Abertos para os municípios que disponibiliza a facilidade, Portal de Compras e Portal de Licitações. Foram recrutados noventa voluntários de diversas instituições de ensino superior do Espírito Santo, em especial estudantes da área de gestão que terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Gestão Pública na prática.

Nesta nova rodada de avaliação em 2023, julgamos importante esclarecer quais foram os pontos avaliados na metodologia para que a população entenda a importância do controle social. A partir de cinco dimensões (Legal, Plataformas, Administrativo e Governança, Transparência Financeira e Orçamentária, Comunicação, Engajamento e Participação) subdivididas em indicadores pontuais conseguimos detalhar ainda mais a gestão municipal tem uma visão geral da situação de cada município..

Espírito Santo é referência em transparência no Brasil Crédito: Freepik

Do total dos municípios avaliados, apenas 32% atenderam em 2022 a Dimensão Legal que orientava a importância de regulamentação de legislações que priorizam a transparência, proteção de dados, lei de acesso à informação, plano de dados abertos, conflitos de interesse e proteção aos denunciantes.

Na Dimensão Plataformas, 79% dos municípios capixabas atendem a ela. Os indicadores definem como necessários em especial o portal de transparência numa linguagem acessível ao cidadão, disponibilidade de acesso ao diário oficial, e as plataformas de denúncias, acesso à informação e ouvidoria.

Em relação à analise da alta gestão a Dimensão Administrativa e Governança, apenas 55% dos municípios a atendem, e na Dimensão Orçamentária e Financeira são 68 dos municípios cumprindo. Essas duas dimensões avaliam a fundo as questões dos recursos públicos, as fontes, distribuição no orçamento e prestação de contas de acordo com as normativas dos Tribunais de Contas e Controladoria Geral da União.

E finalmente na Dimensão Comunicação, Engajamento e Participação avaliamos todas as formas de comunicação da gestão municipal com a população por meio dos canais de notícias, redes sociais, site oficial como também as políticas adotadas para a participação popular e constatamos que 60% dos municípios a cumprem.

A média geral os municípios no atendimento aos itens avaliados é de 59%. Ou seja, temos uma meta ampla para investimento em melhorias na transparência pública do ponto de vista do Controle Social.

Importante ressaltar a importância das câmaras municipais e sociedade civil organizada em nível municipal para atuarem dentro de suas atribuições constitucionais, acompanhando todas e quaisquer avaliações de transparência, controle e integridade dos municípios. Elas são o ponto de partida não só para fiscalizações, indicações e demandas, mas atuam como parceiras dos prefeitos com propostas de legislações e ações efetivas para a melhoria dos serviços prestados à população capixaba.