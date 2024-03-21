Responsabilidade social vai além de cumprir obrigações legais

Cada vez mais, o negócio das empresas vai além dos números. Diante de um mundo cada vez mais complexo e desigual, cabe à iniciativa privada tornar-se parceira do poder público em projetos que buscam a inclusão e a justiça social. As empresas podem ser agentes de transformação social, desempenhando importante papel na construção de um mundo mais igualitário. A Suzano, líder mundial em produção de celulose, compreende profundamente esse papel social e o coloca no centro de sua estratégia de negócios.

Adotamos uma abordagem proativa, reconhecendo que o nosso sucesso está intrinsecamente ligado ao bem-estar das comunidades onde estamos presentes. Um dos nossos direcionadores de cultura é a frase: "Só é bom para nós se for bom para o mundo”. E essa não é apenas uma declaração de intenções. É a base da nossa atuação e de como interagimos com a sociedade. Buscamos inspirar e transformar, promovendo mudanças positivas no mundo, de dentro para fora.

Exemplo disso é o Programa Voluntariar, que incentiva não apenas nossos colaboradores, mas também prestadores de serviços, familiares e parceiros a se engajarem como voluntários em iniciativas que reforçam os valores da empresa. Projetos como o Formare, Suzano na Escola e Voluntariar em Ação, entre outras ações voluntárias, materializam o nosso compromisso com o exercício da cidadania e o protagonismo social.

Essas iniciativas não se limitam a ações filantrópicas, mas têm um impacto estrutural nas comunidades em que são implementadas. Elas promovem o empreendedorismo local, a qualificação profissional e a educação, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Suzano entende que um mundo mais justo e sustentável se constrói por meio de atitudes transformadoras. Por isso, estabeleceu os "Compromissos para Renovar a Vida", que ampliam seu papel na cadeia de valor e na sociedade.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a Suzano estabeleceu, entre suas metas de longo prazo, retirar 200 mil pessoas da linha de pobreza, nas regiões onde atua, até 2030. Além disso, impulsionar a educação de qualidade e promover a diversidade e inclusão em sua equipe. Esses compromissos refletem não apenas a responsabilidade social da empresa, mas também seu compromisso genuíno com um mundo melhor.