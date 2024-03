Projeto da Suzano financiado pelo BNDES prevê plantio de eucalipto no ES

Financiamento de R$ 2,6 bilhões é voltado para o programa florestal da fabricante de papel e celulose, em seis Estados

BRASÍLIA - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira (7) ter aprovado um financiamento de R$ 2,6 bilhões para o programa florestal bienal da Suzano, empresa fabricante de papel e celulose. Os recursos serão investidos no projeto de plantio de até 435 mil hectares de fazendas de eucalipto nas proximidades das unidades industriais da companhia nos Estados do Espírito Santo, da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, do Pará e de São Paulo.