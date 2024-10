Rescisão indireta do emprego: quando o trabalhador pode usar esse direito?

A rescisão indireta é um direito trabalhista que permite ao funcionário pedir o desligamento da empresa quando o empregador comete uma falta grave. É o oposto da demissão por justa causa, pois é o trabalhador quem pede a rescisão, em vez de a empresa demitir.



A rescisão indireta pode ser solicitada em situações como o não cumprimento das obrigações contratuais, como a exemplo do atraso no pagamento do salário de forma repetitiva.