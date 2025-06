Representação popular e desenvolvimento de Vitória têm um elo forte

Em diversas discussões sobre como aprimorar a participação popular na política e tornar as ações para o desenvolvimento de Vitória mais efetivas e eficientes, uma ideia ganhou forma entre apoiadores e parceiros políticos: fortalecer o engajamento da sociedade na política municipal. Assim, foi criado o Comitê de Apoio ao Mandato Legislativo, que começou a se estruturar e a dar seus primeiros passos com a nossa legislatura na Câmara de Vitória em 2025.

A inspiração para a formação dos comitês surgiu da observação de iniciativas em outros países onde a participação popular é ativa em conselhos e encontros de associações de distritos e bairros. O projeto visa incentivar a população a analisar criticamente o cotidiano da cidade e buscar soluções. A participação popular é essencial para o sucesso dessa iniciativa. Com conselhos temáticos dedicados ao debate, reunimos semanalmente profissionais e interessados dispostos a apresentar boas ideias, sugestões e projetos de lei.

Fruto do engajamento voluntário de profissionais especializados, propostas serão desenvolvidas para otimizar diversas áreas de atuação. Essas propostas, cuidadosamente elaboradas com base em experiência técnica e conhecimento prático, visam promover melhorias tangíveis e duradouras na sociedade.

Dessa forma, a perspectiva do mandato se transforma, colocando a população como protagonista e diminuindo a distância entre a gestão pública e as necessidades da sociedade. Reconhecendo que o vereador é um representante eleito democraticamente pela sociedade para ouvir, identificar as reais necessidades e lutar por melhorias na comunidade, nosso mandato é estruturado pela participação da população, propondo melhorias para Vitória de forma sistemática, dentro de um método próprio de gestão durante todo o mandato.