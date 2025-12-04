Lucas Judice
Autor(a) Convidado(a)
É advogado tributarista e especialista em planejamento patrimonial e sucessório

Reforma tributária: por que este é o momento ideal para organizar o patrimônio

Costumo dizer que o fator tempo é determinante. Quanto antes o contribuinte decide se organizar, maiores são as possibilidades de analisar cenários com calma

Publicado em 04/12/2025 às 15h42

Tenho acompanhado de perto os debates sobre a reforma tributária e percebido uma reação comum entre muitos contribuintes: a insegurança diante das mudanças. Ainda assim, gosto de reforçar que esse momento não deve ser visto apenas como um período de incertezas, mas como uma excelente oportunidade para organizar o patrimônio e agir de forma preventiva.

Sempre que o sistema tributário passa por transformações, abre-se um espaço importante para planejamento. É o momento de olhar com mais atenção para a estrutura patrimonial, revisar documentos, compreender como os bens estão organizados e avaliar se tudo está alinhado com os objetivos pessoais, familiares e empresariais. Antecipar esse movimento traz mais clareza e reduz significativamente o risco de surpresas no futuro.

Como advogado tributarista atuante em planejamento patrimonial e sucessório, percebo que a reorganização feita no tempo certo gera benefícios que vão além da economia fiscal. Ela proporciona segurança, previsibilidade e uma gestão mais eficiente dos ativos. Para famílias, isso significa tranquilidade. Para empresários, representa um passo essencial para proteger o patrimônio e fortalecer a estrutura do negócio.

No ambiente empresarial, esse planejamento também permite ajustes estratégicos importantes. Revisar processos, alinhar práticas contábeis e reduzir riscos operacionais transforma um cenário de mudança em uma vantagem competitiva. Em vez de reagir às exigências, o empreendedor passa a se posicionar de forma proativa.

Organização do patrimônio. Crédito: Freepik

Costumo dizer que o fator tempo é determinante. Quanto antes o contribuinte decide se organizar, maiores são as possibilidades de analisar cenários com calma, tomar decisões conscientes e estruturar soluções adequadas à sua realidade. O apoio técnico especializado faz toda a diferença nesse processo, principalmente para quem deseja proteger seu patrimônio e garantir estabilidade no médio e longo prazo.

A reforma tributária, sob essa perspectiva, não precisa ser encarada com apreensão. Ela pode, e deve, ser vista como um convite à organização. Em um período de transição, planejamento, antecipação e estratégia são as chaves para atravessar as mudanças com segurança e confiança no futuro.

