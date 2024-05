Reforma tributária é chance para o ES reinventar seu modelo de desenvolvimento

A recente aprovação da reforma tributária sobre o consumo no Brasil traz consigo uma pergunta crucial para o Espírito Santo: como o Estado pode se adaptar e prosperar nesse novo cenário econômico? A substituição de tributos estaduais, municipais e federais pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e pelo Imposto Seletivo (IS) representa uma mudança significativa na forma como a tributação sobre o consumo é realizada no país.

Segundo o estudo "Impactos redistributivos da reforma tributária: estimativas atualizadas", produzido pelo Ipea, se a reforma fosse aplicada hoje, sem prazo de transição e sem recursos compensatórios, o Espírito Santo iria perder R$ 5 bilhões de arrecadação – contando com as perdas dos municípios.

Reforma tributária: ES pode ter alíquota menor do que a padrão do país

Além disso, o fim da "guerra fiscal" entre os estados pode afetar as empresas que realizaram investimentos no Espírito Santo buscando uma menor carga tributária. Com o aumento dos custos de produção, essas empresas podem enfrentar dificuldades para se manter competitivas e até mesmo rever a localização de suas plantas, deslocando-se para regiões mais próximas aos centros consumidores, a fim de reduzir custos de transporte. Isso representa um desafio adicional para a economia do estado.