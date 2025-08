Recuperação judicial vai muito além de um simples respiro jurídico

Diante do atual contexto econômico nacional marcado pela persistente instabilidade fiscal, juros altos e desafios setoriais diversos, o empresariado brasileiro tem buscado caminhos jurídicos inteligentes para manter suas operações viáveis. Nesse cenário, a recuperação judicial se mostra como instrumento estratégico não apenas para evitar a falência, mas também como um importante mecanismo para reorganizar negócios em dificuldade e atrair investimentos em ativos de empresas em crise, os chamados “distressed assets”.

Na prática, essas operações envolvem empresas que, mesmo enfrentando problemas na sua estrutura financeira, ainda possuem ativos valiosos, boa presença no mercado ou potencial para voltar a crescer. Setores como infraestrutura, indústria pesada e agronegócio têm se destacado com oportunidades nesse tipo de reestruturação. Em vez de deixar essas empresas quebrarem e perderem valor, a lei permite que elas passem por um processo organizado, com apoio da Justiça e boa governança.