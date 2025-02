Reciclafolia: a garantia da sustentabilidade no Carnaval de Vitória

Abram alas para mais um espetáculo no Sambão do Povo, pois o carnaval do Brasil começa aqui. Sinal verde para a sustentabilidade, possível também nas ações culturais do nosso povo.



Assim começamos 2025 planejando as ações voluntárias da ONG Reciclafolia, que completa 16 anos de atuação no Carnaval de Vitória. Ao longo desse período foram retiradas em torno de 50 toneladas de fantasias que se transformariam em lixo se não fosse o trabalho pioneiro e necessário da organização.

A ideia do projeto surgiu em 2008 numa das oficinas do Curso de Gestão Cultural em Vitória, a partir da observação das alunas do curso e também moradoras da região do bairro Santo Antônio, no entorno do Sambão, da quantidade de resíduos oriundos das fantasias jogadas no maior manguezal urbano do país, trazendo imensos impactos para a Baía de Vitória.

ReciclaFolia dá novo destino para fantasias. Crédito: Glacieri Carraretto/Prefeitura de Vitória

Desde 2009, de forma inovadora, recolher as fantasias dos foliões logo após passarem pela avenida do samba tornou nossa marca registrada quando se fala em sustentabilidade. O que antes iria para o lixo ou para o mangue passou a ser material disputado pelas prefeituras do interior do Estado, que se habilitam a receber esses materiais que farão a alegria dos foliões em escolas, empreendimentos de economia solidária, blocos de carnaval, grupos de teatro e organizações como Apaes, Pestalozi, Asilo de Idosos e Centros de Atenção Psicossocial - CAPS.

No início de cada ano, as inscrições são abertas para manifestação dos interessados. Nossos voluntários, com apoio da Liga das Escolas de Samba, Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura de Vitória e patrocínio importante de empresas capixabas, recolhem as fantasias e realizam a recepção dos foliões que comungam com a preocupação de dar um destino sustentável ao material. A maioria das alegorias é feita com elementos de difícil decomposição, e isso se transforma no combustível para que renovemos nossa missão ao final de cada desfile.

Além de fazer a alegria dos municípios capixabas e também dos municípios mineiros que fazem divisa com o Espírito Santo, os materiais também são distribuídos para artesãos para que possam reaproveitar os tecidos e os aviamentos ricos que se transformarão em diversas peças de artesanato a serem comercializadas, transformando o que seria lixo em renda e movimentando a economia solidária.

Essa iniciativa surgiu com o nosso trabalho e vem inspirando outros estados. Um trabalho que nos enche de orgulho, pois atraímos olhares de empresas que apoiam a sustentabilidade e valorizam iniciativas que priorizam o reaproveitamento de resíduos sólidos para o lúdico e favorecem a geração de emprego e renda com o trabalho rico dos artesãos.

Buscamos a cada ano apresentar da melhor forma à população, empresas e sociedade civil uma iniciativa que se inicia durante os desfiles do Carnaval de Vitória, mas que na verdade é apenas a largada das nossas ações a cada ano, com um valor social imensurável.

E como não podia faltar: Nota 10 para os foliões sensíveis à nossa causa, para as organizações que se propõem a reutilizar os resíduos das fantasias e em especial aos voluntários, também chamados de foliões ecológicos, que não medem esforços para proteger nossos manguezais no entorno do Sambão do Povo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

