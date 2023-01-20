Quando o ano inicia, cada um faz os seus pedidos e desejos, por meio de cartas, listas de objetivos, mentalmente… Entre esses pedidos estão: para que não passem mais fome, para que saiam da pobreza, para que tenham igualdade de gênero, pelo fim das alterações climáticas, por paz, por educação de qualidade, por saneamento básico… todos os pedidos citados anteriormente envolvem um grande desejo: o de um mundo melhor!

E, afinal, quem não quer um mundo melhor?

É importante repensar a maneira como lidamos com o mundo, em todos os sentidos e pensando nas necessidades citadas acima, a ONU (Organização das Nações Unidas) criou os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), que fazem parte da agenda 2030. São objetivos que, se cumpridos até a data prevista, certamente teremos um mundo melhor.

O questionamento é: o que nós estamos fazendo para que esses pedidos e necessidades sejam realizados?

Algumas vezes pedimos coisas que não dependem de nós ou que não têm como acontecerem, mas e se ajudarmos a realizar a necessidade do próximo e ainda termos uma melhor qualidade de vida?

Por isso convido você a conhecer os ODS, que são 17 no total e que envolvem a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, redução de desigualdades, igualdade de gênero. 193 países, incluindo o Brasil, assinaram um acordo se comprometendo em melhorar nesses aspectos citados. A ideia é ter um desenvolvimento sustentável até 2030 e sem deixar ninguém para trás.

Os governos como signatários devem se comprometer em ajudar esses objetivos, mas e nós? Como pessoas físicas, civis, jovens…como podemos auxiliar nessa agenda? Porque, afinal, parece muito complexo, né? Mas pequenas ações podem contribuir com esse movimento, como por exemplo: catar o lixo na praia, separar o lixo, doar roupas, sapatos, acessórios, brinquedos. Se você já participou de alguma ação para melhorar o planeta ou deseja participar pode ser um signatário dos ODS.

E como afirmou o líder pacifista indianor Mahatma Gandhi, “não é preciso entrar para a História para fazer um mundo melhor”.