PT da nova geração chegou para conectar nossas raízes e atualizar a luta por justiça social

Venho da periferia e pude participar ativamente da vida política desde 2004 como filiada ao PT. No ano seguinte, passei a fazer parte do diretório municipal. Em 2013, entrei para o diretório nacional da sigla. Depois de anos de preparação, disputei a primeira eleição em 2018, como candidata a governadora. Em 2022, fui eleita a 1ª deputada federal negra do ES. Sabe o que não deixou a pequena Jack Rocha, filha de uma doméstica e de um caminhoneiro, desistir? O desejo por justiça social, a luta sindical do dia a dia, a vontade de ver a juventude protagonista do debate público.

O nosso líder maior, Lula, retornou à Presidência para transformar o Brasil e confiou a mim, cria dos movimentos sociais, a nobre missão de comandar o PT no ES.

A renovação geracional dentro do PT é importante para a revitalização, trazendo novas esperanças e abordagens para os desafios. Essa renovação envolve a participação de jovens, mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, refletindo a diversidade da sociedade e fortalecendo a luta por direitos e igualdade. Também é sinônimo de superação de obstáculos históricos e adaptação às novas demandas sociais. Não se trata apenas de uma questão de mudança de rostos, mas de uma transformação profunda, que envolve a atualização de ideias, a incorporação de novas perspectivas e a busca por soluções para os problemas.

Durante a nossa gestão, trouxemos um senador da República para o PT. Tivemos 160 candidaturas femininas disputando eleições de verdade. Arrumamos a casa com a quitação de aluguéis, fornecedores e salários. Levamos a sigla ao segundo turno das eleições de Vitória em 2020. O número de filiados subiu de 24 mil, em 2020, para mais de 40 mil. Não foi fácil. Mas é justamente essa condução que me fez ganhar a confiança de Lula, que viu os resultados, e hoje deposita em mim a esperança de que esse trabalho continue.

Tudo isso é fruto do nosso modelo de comunicação, de formação e de organização para o sucesso do PT nestas eleições internas, mas sobretudo com um projeto que vai se expandir pelos próximos dez anos.

Um exemplo disso é o nosso programa "Interior Conectado", projeto feito com e para a base, através de formação política presencial e online com aulas e palestras em polos estratégicos; trabalho especializado em redes sociais, assessoria de imprensa, inteligência artificial; mobilização online e offline e tráfego pago. Esse é um jeito de garantir, como meta partidária, que os diretórios do interior sejam ainda mais competitivos nas eleições.

Depois de organizar diretórios em 65 municípios do ES (antes eram só três), levaremos também para todas as 78 cidades. Vamos investir em aulas com especialistas para debater política e comunicação com a juventude. Com os pés bem firmes no chão, o coração na escuta do povo e os olhos no amanhã, sigo confiante de que podemos ir além.

Partido dos Trabalhadores - PT. Crédito: PT/Divulgação

Não abro mão do plano de democratizar recursos, inserir a base e os movimentos sociais como protagonistas do debate público; avançar na luta pelos direitos das mulheres; vencer o racismo no Brasil, além de derrotar a extrema-direita.

Como relatora da Lei de Igualdade Salarial, além de responsável pela Secretaria da Mulher na Câmara Federal, estou 100% comprometida com a luta feminista e antirracista.

Veja também Por que a eleição interna do PT vai ter voto impresso e não urnas eletrônicas

Devo agradecer ao presidente Lula, aos ministros Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann. A lista de apoios é extensa: de André Ceciliano a José Guimarães, de Cida Gonçalves a Benedita da Silva. Estou lisonjeada por receber tantos apoios nacionais, mas sobretudo por contar com tantos nomes da nossa militância, de uma chapa composta por mais de 400 petistas guerreiros e apaixonados.

Encerro este texto com um recado final. Nesta eleição, o Espírito Santo tem um risco e uma oportunidade. A verdade pode, sim, vencer a mentira. A esperança pode, sim, vencer o medo. O PT do amanhã já é realidade.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais