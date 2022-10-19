Prainha vai ser cenário da Feira Literária de Vila Velha

São as feiras literárias importantes ferramentas para incentivar e despertar nas crianças, adolescentes e adultos o gosto pela leitura e pela escrita, que são fundamentais para a formação intelectual. É consenso no meio cultural que todo cidadão que lê consegue raciocinar de maneira mais clara, ele consegue discernir melhor a realidade na qual ele vive, escrever melhor, além de levar o promissor público infantil, e o adulto, ao mundo da imaginação.

Uma boa oportunidade para que os autores capixabas divulguem os seus livros e estejam em contato direto com os leitores, haja vista a potente literatura produzida aqui em terras capixabas. Temos confirmadas as participações dos 50 mais importantes escritores capixabas. O evento será palco de palestras, sessões de autógrafos, declamações, saraus, mesas redondas, oficinas e shows musicais com artistas da terra, etc.

Com raríssimas exceções, o brasileiro não é muito apegado à leitura. Como forma de quebrar esse paradigma, a Prefeitura Municipal de Vila Velha em parceria com a Academia de Letras do Município vai realizar a 1ª edição da Feira Literária de Vila Velha - FELIVV, em um espaço montado exclusivamente para esse fim no Parque Histórico da Prainha de Vila Velha, de 26 à 29 deste mês, sempre das 8h às 21h.

Com visitas guiadas, os alunos da rede municipal de ensino, que estimamos mais de dois mil por dia, estarão nos dois primeiros dias (26 e 27) participando do lançamento do livro “Entre Versos e Rimas – 7ª edição”, um projeto referência e de grande sucesso desenvolvido na rede municipal de ensino, produzido por alunos e professores. Nesta edição temos Vila Velha sob o olhar infantil.

A FELIVV vai fazer parte do calendário anual do município, culminando sempre em 29 de outubro, no Dia Nacional do Livro, sendo de suma importância para a divulgação da cultura local, fomentando as manifestações culturais relacionadas ao livro junto ao público, estimulando, envolvendo e despertando na população o interesse pela leitura. Disseminando também mais conhecimento sobre a nossa Vila Velha, cidade histórica e gênese do nosso estado, e fortalecendo o orgulho de ser canela-verde.

Reafirmo que, a realização em Vila Velha de uma feira literária é de fundamental importância para facilitar o acesso ao livro e à informação. O hábito de ouvir e contar histórias está presente em nossa cultura, nos aproxima do universo da leitura e escrita, ampliando o vocabulário e estimulando o imaginário. A imaginação permite que as crianças sintam experiências, mesmo sem vivê-las.