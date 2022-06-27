Por que querem controlar nossos corpos?

A cada dez minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 10 minutos, uma mulher sofre uma violência sexual tão brutal que pode a silenciar para sempre. Uma criança de 11 anos, uma jovem de 21 ou uma mulher de 61 anos, antes de silenciá-las por completo, nossa cultura patriarcal as silencia vagarosamente.

A ideia naturalizada da construção de uma mulher ideal permite que toda uma sociedade ache que tenha direito de opinar sobre o seu corpo, suas atitudes e decisões. Reforçada diariamente na televisão, nos filmes e músicas, essa erotização da dominação faz entender que o corpo feminino é de domínio público e influencia de maneira implícita esse número alarmante de violência contra mulheres.

Ensina-se às mulheres a se comportarem corretamente: não andarem sem a presença de um homem, evitarem roupas provocativas e estarem sempre atentas. Colocam sobre as mulheres a responsabilidade de evitarem um estupro, normalizando a violência e tirando do homem a obrigação de ser responsável pela sua própria conduta sexual e as consequências dela.

É assim que a construção da mulher enquanto um corpo dócil dá forças para o que conhecemos como cultura do estupro, uma relação de poder em que os homens podem exercer sobre as mulheres a sensação permanente de medo.

Por mais que o termo tenha se tornado popular há pouco tempo, a ideia da existência de uma cultura direcionada ao estupro não é algo novo. As discussões sobre a normalização da violência ganharam força com as feministas estadunidenses da década de 70, durante a segunda onda do feminismo. Entre elas a autora Susan Brownmiller em "Against our will" (1975), que afirma a existência da cultura do estupro a partir das construções sociais da sexualidade masculina, naturalmente entendida como agressiva, e da sexualidade feminina, ou falta dela, exigindo das mulheres um comportamento delicado, que evite confrontos.

É somente a partir de "Against our Will", há menos de 50 anos, que o estupro deixa de ser tratado como parte da biologia masculina e passa a ser tratado como um problema político sexual.